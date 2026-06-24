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2026.06.24 (수)
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바이오USA 개막에도 밀린 바이오株…기술수출 13조가 반전카드 될까

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AI 핵심 요약

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  • 국내 증시에서 반도체·AI주가 부상하며 24일 기준 코스닥 시총 상위 바이오 비중이 크게 줄었다.
  • 그러나 올해 국내 제약·바이오 기술수출 계약액이 이미 약 13조원에 달하는 등 산업 경쟁력은 확대되고 있다.
  • 22~25일 열리는 바이오USA를 계기로 기술이전·파트너십 성과가 이어지며 바이오주 투자심리 반등 기대가 커지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체에 밀린 바이오株…바이오USA서 돌파구 모색
바이오 ETF 부진...'KRX 헬스케어 26%·KODEX 헬스케어24%'↓
올해 기술수출 13조원 돌파…"계약 규모 확대 추세"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 세계 최대 바이오·제약 전시회인 바이오USA(BIO USA)가 개막한 가운데 한동안 코스닥 시장을 주도했던 제약·바이오주가 다시 시장의 관심을 되찾을 수 있을지 주목된다. 최근 국내 증시가 인공지능(AI) 반도체 중심으로 재편되면서 바이오 업종의 존재감은 크게 약화됐지만, 기술수출 성과는 오히려 확대되면서 업종 재평가 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 현재 코스닥 시가총액 상위 10개 종목 가운데 제약·바이오 기업은 알테오젠, 코오롱티슈진, HLB 등 3곳에 불과하다. 반면 삼천당제약(11위), 에이비엘바이오(12위), 리가켐바이오(13위), 펩트론(17위) 등은 10위권 밖으로 밀려났다.

한때 코스닥 시가총액 상위권은 바이오 기업들이 주도했다. 신약 개발과 기술수출 기대감을 바탕으로 시총 상위권에 다수의 바이오 기업이 포진했지만 최근에는 반도체 기업들이 그 자리를 차지하고 있다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가와 메모리 업황 개선 기대가 커지면서 반도체 관련 종목으로 자금이 몰렸다. 

이 과정에서 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 시가총액 상위권으로 올라섰다. 한국거래소에 따르면 지난해 말 63위였던 주성엔지니어링은 현재 코스닥 시총 5위까지 뛰어올랐다. 원익IPS는 21위에서 8위, 이오테크닉스는 20위에서 10위로 상승했으며 리노공업도 상위권에 안착했다. 

반면 한때 코스닥 시총 상위 10개 종목 가운데 7개를 차지했던 바이오 기업들은 기술수출 성과에도 주가 흐름이 상대적으로 부진했다. 투자자들의 관심이 반도체와 인공지능(AI) 관련 종목으로 이동하면서 바이오 기업들의 시가총액 순위도 전반적으로 낮아졌다.

이 같은 흐름은 지수와 상장지수펀드(ETF) 수익률에도 반영됐다. 삼성바이오로직스와 셀트리온, 알테오젠, 에이비엘바이오 등으로 구성된 KRX 헬스케어 지수는 23일 기준, 3770.37로 1월 2일(4979.73) 대비 24.3% 하락했다. 같은 기간 KODEX 헬스케어는 23.9%, KoAct 바이오헬스케어액티브는 32.4% 떨어졌다.

[자료=게티이미지뱅크]

◆ 기술수출은 역대급…바이오USA에 쏠리는 기대

다만 바이오 업종의 경쟁력 자체가 약화된 것은 아니라는 평가가 나온다. 실제 국내 바이오 기업들의 기술수출 규모는 오히려 확대되는 추세다.

한국제약바이오협회에 따르면 올해 1월부터 현재까지 공개된 국내 제약·바이오 기업의 기술수출 계약은 총 8건이다. 이 가운데 계약 규모가 공개된 7건의 총액은 86억6675만달러(약 13조원)에 달한다. 지난해 연간 기술수출 규모인 150억3362만달러(약 23조 1382억원)의 절반을 넘어서는 수준이다.

특히 5~6월에만 조 단위 기술수출 계약이 잇따랐다. 아리바이오는 지난달 중국 푸싱제약과 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001'에 대한 글로벌 개발·허가·생산·상업화 독점 판권 계약을 체결했다. 계약 규모는 최대 47억달러(약 7조원)에 달한다.

알테오젠도 올해 상반기에만 두 건의 기술수출 계약을 성사시켰다. 지난 3월 미국 바이오젠과 최대 5억4900만달러(약 8450억원) 규모 계약을 체결했고, 앞서 1월에는 GSK 자회사 테사로와 2억6500만달러(약 4078억 6150만원) 규모 계약을 맺었다. SK플라즈마 역시 튀르키예 기업 프로투루크와 6500만유로(약 114억 750만원) 규모의 혈장분획제제 생산 기술이전 계약을 체결했다.

증권가에서는 바이오USA가 이 같은 기술수출 흐름을 이어갈 수 있는 주요 무대가 될 것으로 보고 있다. 올해 바이오USA는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 열린다. 전 세계 70여개국에서 2만명 이상이 참가하는 세계 최대 규모 바이오 행사로 글로벌 제약사와 바이오 기업, 투자기관들이 기술이전과 공동개발, 투자 유치 등을 논의하는 자리다.

국내에서는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스, SK바이오팜, 한미약품 등 대형 제약사를 비롯해 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론, 에스티팜 등 주요 바이오 기업이 참가한다. 최근 글로벌 시장에서 주목받는 ADC(항체약물접합체), 비만치료제, 이중항체, AI 신약개발 등이 주요 화두로 꼽히는 만큼 다수의 글로벌 파트너링 미팅이 진행될 예정이다.

실제 바이오USA 기대감이 반영되면서 이날 국내 증시 급락에도 일부 바이오 종목들은 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 시장에서는 행사 기간 발표될 기술이전 계약이나 공동연구, 전략적 제휴 소식이 바이오주 투자심리를 자극할 수 있을 것으로 보고 있다.

하헌호 신한투자증권 수석연구원은 "ASCO 관련 호재가 주가에 선반영되며 최근 제약·바이오 업종이 조정을 받았지만 ADA, 바이오USA 등 주요 이벤트가 남아 있어 투자심리 반등 가능성은 존재한다"고 말했다.

김승민 미래에셋증권 연구원은 "상반기 글로벌 기술이전 성과가 이어진 데다 하반기에도 국내 바이오 기업들의 연구개발 성과 발표와 파트너십 확대가 예상된다"며 "산업 경쟁력 측면에서는 여전히 긍정적인 흐름이 이어지고 있다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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