한국증시, MSCI 선진지수 관찰대상국 등재 불발…"구조적 접근성 문제 여전"

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역외 원화 실물인도 불가·외환 유동성 제약·공매도 운영 마찰 지속

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국(DM) 지수 편입이 이번에도 불발됐다.

MSCI는 23일(현지시각) 발표한 2026년 연례 시장 분류 결과에서 한국을 신흥시장(emerging market)으로 유지하고, 선진국 지수 편입 검토로 이어질 수 있는 공식 관찰대상국 리스트에도 포함하지 않기로 했다.

MSCI는 한국 당국이 그동안 제기된 접근성 이슈를 해소하기 위해 다양한 개선 조치를 내놓은 점은 인정하면서도, "근본적인 문제들이 완전히 해소되지 않았다"고 평가했다.

가장 핵심적인 문제로는 외환시장 접근성이 지목됐다. MSCI는 "원화는 역외에서 완전한 실물 인도(delivery)가 불가능하다"고 밝혔다. 이는 글로벌 외환시장에서 원화가 실제 통화 인도 방식이 아닌 역외차액결제선물환(NDF) 중심으로 거래되는 구조적 한계를 의미한다.

또한 역내 외환시장에서 거래 시간이 야간까지 연장됐음에도 유동성이 여전히 충분하지 않아 글로벌 인덱스 운용사들의 외환 헤지 및 운용 유연성이 제한되고 있다고 지적했다.

지난해 3월 이후 공매도가 전면 재개된 이후에도 시장 참가자들이 새로운 규제 및 시장감시 체계 아래에서 일정 수준의 운영상 마찰을 겪고 있다는 점도 언급됐다.

MSCI는 "잠재적인 시장 재분류 논의가 진행되기 위해서는 제기된 모든 문제가 해결되고 개혁이 완전히 시행돼야 하며, 시장 참가자들이 변화의 지속적 영향을 평가할 충분한 시간이 필요하다"고 강조했다.

MSCI는 전 세계 주식시장을 선진국·신흥국·프론티어·독립시장으로 분류해 지수를 구성한다. 현재 선진국 지수에는 미국·일본·영국 등 23개국이 포함돼 있으며, 한국은 중국·인도 등과 함께 신흥국으로 분류돼 있다.

한국은 1992년 신흥시장 지수에 편입된 이후 2008년 처음으로 관찰대상국에 이름을 올렸지만, 원화 환전 제한과 시장 접근성 문제가 지속적으로 지적되며 승격이 번번이 보류됐다. 결국 2014년에는 관찰대상국 명단에서도 제외되며 선진지수 편입 논의는 사실상 장기간 정체된 상태다.

한국 증시가 올해 AI 반도체 중심 랠리로 글로벌 증시 가운데 높은 상승률을 기록했음에도, 구조적 제도 개선 없이는 선진시장 진입이 여전히 요원하다는 점이 이번 결정으로 재확인됐다는 분석이다.

6월 23일 오후 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. [사진=뉴스핌

kwonjiun@newspim.com