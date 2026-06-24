韓, MSCI 선진국 관찰대상국 또 무산…정부 "시간 더 필요"

MSCI, 한국 시장접근성에 또 물음표

'원화 역외거래'가 발목

韓, MSCI 선진시장 후보에 못 올라

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국시장(DM) 지수 편입을 위한 관찰대상국 등재가 다시 무산된 가운데, 정부가 외환·자본시장 선진화 조치가 시장에 안착하는 데 시간이 필요하다는 입장을 내놨다.

재정경제부와 금융위원회는 24일 '2026년도 MSCI 연례 시장분류 평가 결과'와 관련해 "MSCI도 그간 한국 정부의 외환·자본시장 선진화 노력과 성과를 인지하고 있다"며 "일부 과제는 제도 개선이 진행 중이고, 완료된 과제도 그 효과가 시장에서 체감되기까지 시간이 더 필요해 올해 관찰대상국에 편입되지 않은 것으로 이해한다"고 밝혔다.

지난 23일 오후 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

MSCI는 2026년 연례 시장분류 평가에서 한국을 신흥시장(EM)으로 유지하고, 선진국지수 편입 검토의 첫 단계인 공식 관찰대상국 명단에도 넣지 않기로 했다.

MSCI는 세계 주식시장을 선진시장·신흥시장·프런티어시장·독립시장으로 구분해 지수를 구성한다. 한국은 현재 중국·인도 등과 함께 신흥시장에 분류돼 있다. 선진시장 지수는 미국·일본·영국 등 23개국의 대표 증시로 구성됐다.

한국은 1992년 MSCI 신흥시장 지수에 편입된 뒤 2008년 처음 관찰대상국에 올랐다. 하지만 원화 환전의 제약과 외국인 투자자의 시장 접근성 문제가 지속적으로 지적되면서 2014년 관찰대상국에서 제외됐다. 이후에도 선진시장 지수 편입에는 이르지 못했다.

MSCI는 올해 평가에서 한국이 그동안 제기된 시장 접근성 문제를 해소하기 위해 다양한 개선 조치를 시행한 점은 인정했다. 다만 "근본적인 문제들이 완전히 해소되지 않았다"고 평가했다.

특히 MSCI는 "원화는 역외에서 완전한 실물 인도가 불가능하다"며 외환시장 접근성 문제를 지적했다. 원화가 역외 시장에서 실제 통화를 주고받는 방식보다 역외차액결제선물환(NDF) 중심으로 거래되는 구조적 한계를 문제로 본 것으로 풀이된다.

정부는 이번 결과를 계기로 해외 투자자와의 소통을 강화하기로 했다. 정부 관계자는 "해외 주요 투자자와 정례 소통채널을 신속히 가동해 개선 과제의 실제 활용 상황을 점검하고, 현장 피드백을 제도 개선에 반영하겠다"고 말했다.

한편 앞서 지난 1월 정부는 'MSCI 선진국 지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합 로드맵'을 발표하고, 외환시장 선진화, 글로벌 표준 증권 거래·결제 체계 구축 등을 추진해 왔다. 외환시장은 오는 7월부터 운영시간이 24시간으로 확대, 내년 1월부터 역외 원화결제가 개시될 예정이다.

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