해진공, 장애인 지속가능한 일자리 창출 앞장…취약계층 찾아가 '구슬땀'

3600만원 기부…물품 수거차량 지원

사하구 노후주택 찾아 주거환경 개선

안병길 사장 "공공기관 책임 다할 것"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국해양진흥공사가 장애인 자립 지원과 취약계층 주거환경 개선에 적극 앞장서고 있다.

해양진흥공사(사장 안병길)는 지난 23일 오전 장애인 근로자들이 근무하는 굿윌스토어 밀알부산망미점을 찾아 장애인의 지속 가능한 일자리 창출과 자립 기반 강화를 위해 3600만 원의 기부금을 전달했다.

이번 기부는 해진공이 추진하는 '장애인 자립형 일자리 기여 프로그램'의 일환으로 마련됐다. 전달된 기부금은 굿윌스토어에 기부되는 물품의 원활한 수거와 운송을 위한 탑차 구매에 활용될 예정이다. 이를 통해 기부 물품의 선순환 구조를 구축하고 장애인 고용 확대에 도움이 될 것으로 기대된다.

안병길 한국해양진흥공사 사장(오른쪽)이 지난 23일 장애인 근로자들이 근무하는 굿윌스 토어 밀알부산망미점을 찾아 김정도 굿윌스토어 밀알 부산망미점장에게 3600만원의 기부금과 기부물품을 전달하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=해양진흥공사] 2026.06.24 dream@newspim.com

기부금 전달식에 앞서 해진공은 임직원을 대상으로 기부 물품 모으기 캠페인을 진행했다. 임직원들이 자발적으로 기부한 물품은 상품화 과정을 거쳐 굿윌스토어 매장에서 재판매될 예정이다.

이어 같은 날 오후에는 초록우산에 기부금 5000만원을 전달했다. 해안 인접 지역의 노후 주택은 해양성 기후 등으로 곰팡이, 습기, 해충 등 주거 위생 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 해진공이 전달한 기부금은 부산에 있는 다수의 취약가구를 대상으로 주거 환경 개선과 여름철 방역 지원을 위해 활용될 예정이다.

해진공 임직원들로 구성된 '코비씨(KOBC) 바다사랑봉사대'는 이날 사업 대상 가구 중 부산 사하구 노후주택에 거주 중인 가정을 찾아 주거환경 개선 봉사활동을 펼쳤다. 해당 가구는 십수 년 전 생계를 위해 선박에 승선했다가 해상에서 실종돼 사망 처리된 가장의 가족이다.

안병길 한국해양진흥공사 사장(왼쪽 세번째)과 임직원들이 지난 23일 부산 사하구 노후주택에 거주 중인 한부모가정을 찾아 주거환경 개선 봉사활동을 펼치고 있다. [사진=해양진흥공사] 2026.06.24 dream@newspim.com

해진공은 해양산업의 지속 가능한 발전을 도모하는 종합 해양지원기관으로서 바다를 삶의 터전으로 삼았던 해양인과 그 가족의 삶을 돌보는 것 또한 사회적 책임이라고 판단해 이번에 봉사에 나섰다. 바다사랑봉사대는 더운 날씨 속에서도 땀방울을 흘리며 도배지 교체와 외벽 페인트 작업 등을 하며 취약계층의 주거 환경 개선에 힘을 보탰다.



안병길 해진공 사장은 "장애인의 일자리 창출을 지원하는 것은 일회성 후원을 넘어 이들의 지속 가능한 자립 기반을 다지는 매우 의미 있는 일"이라며 "앞으로도 지역사회의 복지 증진과 취약계층의 주거환경 개선을 위해 공공기관으로서 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

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