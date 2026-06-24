동국홀딩스, 5811억원 배당재원 확보...주주환원 강화

AI 핵심 요약beta
- 동국홀딩스가 24일 임시주총에서 준비금 5811억원 전환을 결의했다
- 자본준비금 4808억원과 이익준비금 1003억원을 이익잉여금으로 바꿨다
- 4단계 자본 리밸런싱을 마치고 배당 재원과 주주환원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국홀딩스가 24일 임시주주총회를 열고 준비금 5811억원을 이익잉여금으로 전환하기로 결의했다고 밝혔다. 자본준비금 4808억원과 이익준비금 1003억원을 배당 가능한 이익잉여금으로 바꾸는 내용이다.
상법 제461조 2에 따라 자본금의 1.5배를 초과하는 준비금은 주주총회 결의를 통해 감액할 수 있다. 동국홀딩스는 법이 허용하는 최대 범위 내에서 초과분 전액을 재원으로 전환했다.
회사는 지난 2월부터 4단계 자본 리밸런싱을 추진했다. 자사주 소각과 액면가 감자로 자본을 조정한 후 액면분할을 통해 주식 유동성을 높였다. 마지막으로 조정된 자본금 대비 초과 준비금을 이익잉여금으로 전입해 자본 총계 변동 없이 배당 재원을 확보했다. 주주는 감액 배당에 따른 세제 혜택도 받을 수 있다.
동국홀딩스는 지난 2월 공시한 배당 정책에 따라 높아진 최저 배당 기준을 적용할 예정이다. 실적 개선과 현금 창출력 확대에 따라 추가적인 주주환원 방안도 검토할 계획이다.
y2kid@newspim.com