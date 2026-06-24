아이파킹, 강남구 AI 무인 노상주차 시스템 본격 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오류 없는 자동 요금 정산…전국 확대 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN 계열사 아이파킹이 강남구도시관리공단과 함께 개발한 '인공지능(AI) 무인 노상주차 시스템'의 실증을 완료하고 본격 운영에 들어갔다.

노상주차장은 차단기가 없어 카메라만으로 주차 차량과 통과 차량을 구분해야 한다. 기존 시스템은 통과 차량을 주차 차량으로 오인하거나 차량 출입 시 점유 인식 오류가 빈번해 과금 오류를 인력이 수작업으로 보정하는 반자동 구조에 머물러 있었다.

NHN 계열사 아이파킹이 강남구도시관리공단과 함께 개발한 '인공지능(AI) 무인 노상주차 시스템'의 실증을 완료하고 본격 운영에 들어갔다. [사진= NHN]

아이파킹은 이 문제를 해결하기 위해 노상주차장 환경에 특화된 AI 시스템을 개발했다. 차량 객체 검출부터 주차요금 정산까지 현장 관리원의 개입 없이 운영되는 통합 무인 체계를 구현했다.

시스템에는 네 가지 핵심 기술이 탑재됐다. 차량의 윤곽을 픽셀 단위로 분석해 오탐을 줄인 '세그멘테이션 AI', 카메라 내부 AI 보드에서 직접 연산해 인식 지연을 감소시킨 '온디바이스 AI', 번호 인식에 차량 외형 유사도 분석을 결합한 '동일 차량 판별 AI', 영상 품질 저하를 자동 감지하는 '영상 자가진단 AI' 등이다.

아이파킹은 성능 및 보안 패치를 무선으로 자동 업데이트하는 OTA 방식을 지원하고 실시간 차량정보 조회와 수동 입·출차 처리, 이용 통계 확인 등을 관리할 수 있는 전용 모니터링 소프트웨어를 제공한다.

현재 전국 1만여 개의 주차 사이트를 운영 중인 아이파킹은 2024년 클라우드 기반 '365클라우드'를 출시한 지 2년 만에 고객사 1000개를 돌파했다.

아이파킹과 공단은 실제 과금 체계를 적용한 본격 운영 단계에 진입했으며 현장 데이터 기반의 성과 측정을 통해 운영 모델을 고도화할 방침이다. 아이파킹은 향후 전국 공영주차장과 도심 노상주차장으로 시스템 도입을 확대해 나갈 계획이다.

하태년 아이파킹 대표는 "이번 실증의 목표는 관리자 개입 없이 운영 데이터의 신뢰성이 유지되는 구조를 검증하는 것이었고 혼잡한 도심 현장에서 이를 성공적으로 입증했다"며 "아이파킹의 독보적인 기술력을 바탕으로 민간과 공공 영역 모두를 아우르며 AI 기반 무인주차 운영의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com