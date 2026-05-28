NHN 한게임포커, 속도전 강화한 '러시홀덤' 출시

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다이 후 즉시 새 게임 참여…빠른 플레이 재미 강화

아이폰17·순금 경품 이벤트로 이용자 공략 나서

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NHN이 모바일 웹보드 게임 '한게임 포커'에 속도감 있는 신규 콘텐츠 '러시홀덤'을 추가하며 이용자 공략에 나섰다.

NHN은 28일 모바일 '한게임 포커'에 신규 모드 '러시홀덤'을 출시했다고 밝혔다. 러시홀덤은 기본 홀덤 규칙에 빠른 진행 방식을 결합한 콘텐츠로, 이용자가 다이(기권) 이후 다른 플레이어의 베팅을 기다리지 않고 즉시 새로운 게임에 참여할 수 있는 것이 특징이다. 한 테이블에는 최대 6명이 참여한다.

[사진=NHN]

회사 측은 이용자들의 승부 심리를 자극하기 위해 '플랍 배틀', '턴 배틀', '리버 배틀' 등 이벤트 테이블도 도입했다. 이용자는 특정 베팅 단계부터 게임에 참여할 수 있으며, 승리 시 최대 2000억 칩의 보너스 게임 머니를 추가로 획득할 수 있다.

NHN은 러시홀덤 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 러시홀덤을 5회 플레이한 이용자에게 1000만 칩을 지급하고, 추첨을 통해 순금 1돈 경품도 제공한다. 이벤트 테이블 참여 순위에 따라 최대 500억 칩을 지급하는 '배틀킹' 이벤트도 마련됐다.

또 러시홀덤 5회 플레이마다 행운권 1장을 제공하며, 이용자는 이를 보석이나 게임 머니로 교환하거나 아이폰17 프로맥스, 아이패드 에어 11, 스탠바이미2 등 경품 이벤트에 응모할 수 있다.

최영두 NHN 모바일 웹보드사업 그룹장은 "러시홀덤은 빠른 게임 진행과 이벤트 테이블을 통해 긴장감 있는 승부의 재미를 제공하는 콘텐츠"라며 "다양한 보상 이벤트도 함께 준비한 만큼 많은 관심을 기대한다"고 말했다.

syu@newspim.com