NHN, 양철웅 신임 CTO 선임...그룹 AX 속도

AI 핵심 요약beta
- NHN이 10일 양철웅 기술본부장을 CTO로 선임했다
- 양 CTO는 AI 기반 개발 혁신과 기술 로드맵 정비를 담당한다
- 이번 인사로 NHN은 CEO 중심 C레벨 체계를 완성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 양철웅 기술본부장을 최고기술책임자(CTO)로 선임했다.
양 CTO는 KAIST 전산학 박사로 인터넷 인프라, 트래픽 최적화, 네트워크, 보안, 클라우드 분야에서 20년 이상 경력을 쌓았다. 2022년 NHN클라우드에 합류해 보안개발랩 연구소장으로 보안 기술 연구개발을 주도했다.
양 CTO는 AI를 활용한 개발 혁신으로 조직의 실행 속도를 높이고 기술 로드맵과 연구개발 방향성을 체계화하는 역할을 맡는다. 그룹사 전반의 AI 활용 확산과 기술 협업도 주도할 예정이다.
10일 진행된 임직원 타운홀 미팅에서 양 CTO는 AI 시대 기술 조직의 핵심 키워드로 '속도와 방향'을 제시했다. AI를 통해 생산성과 실행력을 높이는 한편, 기술 로드맵과 사업 방향에 대한 선택과 집중이 중요하다고 설명했다.
양 CTO는 "AI는 단순한 도구를 넘어 함께 일하는 동료가 되고 있다"며 "빠르게 움직이는 것만큼 중요한 것은 올바른 방향으로 나아가는 것"이라고 말했다.
이번 인사로 NHN은 정우진 CEO를 중심으로 양철웅 CTO, 안현식 CFO, 황선영 CLO, 이승찬 CHRO, 김상호 CGO(Chief Game Officer)로 C레벨 리더십 체계를 완성했다.
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