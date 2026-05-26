NHN, AI 풀스택 '팩토리X' 공개…"국가대표 AI 기업 도약"

GPU 7656장·27.4EF 엑사스케일 클러스터 구축

인프라·플랫폼·AI 에이전트 통합…AX 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NHN클라우드가 대규모 인공지능(AI) 인프라 운영 역량을 집약한 차세대 AI 풀스택 브랜드 '팩토리X(FactoryX)'를 공개하며 AI 인프라 시장 공략을 본격화한다. 그래픽처리장치(GPU) 인프라부터 플랫폼, AI 에이전트 서비스까지 통합 제공하는 실행형 AI 생태계를 구축해 '국가대표 AI 인프라 기업'으로 도약하겠다는 구상이다.

NHN클라우드는 26일 서울 중구 더플라자호텔에서 기자간담회를 열고 신규 AI 풀스택 브랜드 'NHN 팩토리X'와 중장기 AI 사업 전략을 발표했다. 회사는 AI 인프라와 플랫폼, 서비스를 아우르는 통합 실행 환경을 기반으로 공공과 민간의 AI 전환(AX)을 지원하겠다고 밝혔다.

26일 서울 중구 더플라자호텔에서 기자간담회에서 NHN클라우드 경영진들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터)김태형 NHN클라우드 CTO·김동훈 NHN클라우드 CEO·강민수 NHN클라우드 CIO·안성민 NHN엔터프라이즈 CEO [사진=NHN클라우드]

김동훈 NHN클라우드 대표는 "AI 경쟁의 중심이 거대 모델 자체에서 실제 비즈니스 환경에서 안정적으로 운영할 수 있는 실행 환경으로 이동하고 있다"며 "팩토리X는 지난 2019년부터 국내 GPU 인프라 시장을 개척하며 축적한 엔지니어링 경험의 집약체"라고 말했다.

NHN클라우드는 팩토리X를 통해 최근 3년간 이어온 연평균 24% 성장세를 지속하고, 장기적으로 전체 매출에서 AI 사업 비중을 50% 이상으로 확대하겠다는 목표도 제시했다.

팩토리X는 인프라·플랫폼·서비스 등 3개 레이어로 구성된다. 먼저 인프라 영역에서는 광주 국가 AI데이터센터에서 H100 GPU와 국산 신경망처리장치(NPU)를 통합 운영하고 있다. AI 전용 데이터센터 '팩토리X 서울'에서는 B200 GPU 7656장을 기반으로 총 27.4엑사플롭스(EF) 규모의 AI 클러스터를 운영 중이다. NHN클라우드는 이를 국내 최초 엑사스케일 AI 클러스터라고 설명했다.

특히 4080장의 GPU를 단일 클러스터로 연결하는 대규모 GPU 클러스터링 기술과 100% 수랭식 GPU 냉각 시스템도 강점으로 내세웠다. 회사 측은 기존 공랭식 대비 GPU 연간 장애율을 3분의 1 수준으로 낮추고 평균 무고장 시간도 약 2.6배 개선했다고 밝혔다.

플랫폼 영역에서는 자체 개발 GPU 통합 관리 플랫폼 'GPU 라이브(GPU Live)'와 AI 개발 플랫폼 'AI 이지메이커(AI EasyMaker)'를 공개했다. GPU 라이브는 학습·추론 워크로드를 자동 분리하고 자원을 동적으로 할당해 GPU 활용률을 높이는 것이 특징이다. AI 이지메이커는 모델 학습부터 배포·운영까지 AI 개발 전 과정을 지원하는 원스톱 플랫폼이다.

26일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 NHN클라우드 기자간담회 [사진=NHN클라우드]

서비스 영역에서는 기업용 AI 에이전트 실행 서비스 '프로젝트X(Project X)'를 선보였다. 올해 하반기 출시 예정인 프로젝트X는 비개발자도 자연어 기반으로 기업 맞춤형 AI 에이전트를 설계할 수 있도록 지원한다. 사내 시스템과 데이터를 연동해 업무 자동화를 구현하면서도 보안성과 비용 효율성을 높인 것이 특징이다.

NHN클라우드는 최근 정부 'AI 컴퓨팅자원 활용기반 강화 사업'과 크래프톤 GPU 클러스터 구축 프로젝트 등을 수행하며 AI 인프라 역량을 강화해왔다. 향후 범용 GPUaaS부터 맞춤형 프라이빗 AI 인프라까지 사업 영역을 확대해 공공·민간 시장을 동시에 공략할 계획이다.

김 대표는 "국내 기업들이 데이터 주권을 지키며 AI 비즈니스를 운영하기 위해서는 독자적인 인프라 생태계 구축이 필수적"이라며 "팩토리X를 통해 기업들이 안정적으로 AI를 실행하고 이를 실제 비즈니스 성장으로 연결할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com