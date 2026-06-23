NHN두레이, 공공 AI 박람회서 협업 솔루션 선보여

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'AI 솔루션' 부스 운영...AI 기반 협업 도구 소개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN두레이가 23일부터 이틀간 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 공공 AI 박람회'에 참가한다.

행정안전부가 주최하고 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 이번 행사는 제9회 전자정부의 날을 기념하는 자리로 공공 AI 기술 전시와 정책·기술 포럼, 비즈니스 매칭 등을 진행한다.

NHN두레이가 23일부터 이틀간 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 공공 AI 박람회'에 참가한다. [사진= NHN]

NHN두레이는 'AI 솔루션' 부스를 통해 행정기관을 대상으로 AI 기반 협업 도구를 소개한다. 프로젝트, 메일, 메신저, 캘린더를 통합한 협업 플랫폼 '두레이'에 메일 요약 및 초안 작성 등의 AI 기능을 탑재했다.

챗GPT, 제미나이, 클로드 등 여러 대형언어모델을 지원하는 'Dooray! AI'와 업무를 자동 수행하는 'Dooray! AI Agent'를 체험형 데모로 선보인다.

NHN두레이는 실시간 협업 시나리오를 통해 업무 효율 개선 방식을 제시하고 방문 기관의 규모와 특성에 맞춘 1:1 도입 컨설팅을 제공할 예정이다.

그동안 행정기관과 지자체는 제도적·기술적 한계로 클라우드 기반 소프트웨어 도입에 어려움을 겪어왔다.

최근 국정자원 대구센터 민관협력 행정망존을 통해 클라우드 소프트웨어 도입이 가능해짐에 따라 NHN두레이는 하반기 중 NHN클라우드 인프라 기반의 두레이를 오픈할 계획이다.

향후 행정안전부와의 협의를 거쳐 행정망존에 구축된 '지능형 업무관리 플랫폼'에 두레이가 도입될 경우, 행정기관의 협업 환경 조성이 용이해질 것으로 예상된다.

백창열 NHN두레이 대표는 "높은 보안 수준과 효율성을 요구하는 공공·금융기관에서 상품성을 입증하며 시장을 선도해 온 두레이를 행정기관과 지자체에 직접 제안하고자 이번 박람회에 참가했다"며 "박람회를 찾는 많은 공무원과 공공기관 관계자들이 두레이의 우수한 통합 협업 기능과 AI 서비스의 뛰어난 효율성을 직접 체감할 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

origin@newspim.com