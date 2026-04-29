NHN두레이, AI 협업툴 시장 성과 입증..."공공 150곳·금융 25곳 확보"

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SaaS 매출 연 40% 성장…공공 1위·금융 확산으로 입지 강화

도입 레퍼런스 기반 시장 확대…엔터프라이즈까지 고객군 확대

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = NHN두레이가 협업툴에 '행동형 인공지능(AI) 에이전트'를 결합하며 기업 업무 환경 혁신에 속도를 낸다. 공공과 금융 등 보수적인 시장에서 성과를 확보한 데 이어, 실제 업무를 수행하는 AI를 앞세워 시장 지배력 확대에 나선다는 전략이다.

NHN두레이는 지난 28일 경기 성남시 NHN 판교 사옥 '플레이뮤지엄'에서 기자간담회를 열고 협업툴 '두레이(Dooray!)'에 새롭게 적용한 '두레이 AI 에이전트(Dooray! AI Agent)'를 공개하고 사업 성과를 발표했다.

앞서 NHN두레이는 지난 2024년 구독형 AI 서비스 '두레이 AI'를 선보이며 협업 기능과 생성형 AI를 결합했다. 메일·메신저·위키 등 기존 기능에 AI를 연동하고, 챗GPT·제미나이·클로드 등 멀티 대형언어모델(LLM) 전략으로 고객사 환경에 맞춘 서비스를 제공해왔다.

NHN두레이 백창열 대표 [사진=NHN]

이번에 공개한 AI 에이전트는 단순 보조 기능을 넘어 실제 업무를 수행하는 '행동형' 서비스다. 두레이 플랫폼 내 축적된 업무 데이터를 기반으로 작동하며, 사용자 계정과 유사한 형태로 메신저 등에 참여해 작업을 수행한다. 질의응답을 넘어 업무 생성·수정 등 실행까지 담당하는 구조다.

대표 기능인 '마이 에이전트'는 메일과 일정, 개인 위키를 통합 분석해 업무를 정리하고 우선순위를 제안한다. 중요 메일 선별, 할 일 요약, 일정 관리 등을 자동화한다. '프로젝트 에이전트'는 프로젝트 내 업무와 위키, 캘린더 데이터를 기반으로 진행 상황을 분석하고 지연 업무나 주요 이슈를 도출한다.

외부 시스템과 연계하는 '익스텐션 에이전트'도 도입됐다. 회사 내부 시스템을 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 연결해 휴가 신청이나 인사 조회 등을 명령어 기반으로 처리한다. 별도 시스템 접속 없이 업무를 수행할 수 있는 구조다.

전문 영역 특화 서비스인 '빌트인 에이전트'도 추가된다. 법무·회계·규제 등 분야별 데이터를 학습해 즉시 활용 가능하며, 전자공시시스템(DART) 분석 결과를 PDF나 HWPX 파일로 생성하는 기능도 제공한다. 공공·행정 분야 활용도를 높이기 위한 전략이다.

NHN두레이는 우리금융그룹 등 주요 고객사를 대상으로 AI 에이전트 베타 테스트를 진행했으며, 마이·프로젝트·익스텐션 에이전트를 엔터프라이즈 시장에 정식 출시했다. 공공과 금융 영역에도 단계적으로 확대하고, 빌트인 에이전트는 6월 출시를 목표로 한다.

사업 성과도 공개했다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문 매출은 매년 40% 이상 성장세를 이어가고 있으며, 공공·엔터프라이즈·금융 전 영역에서 고객 기반이 확대되고 있다.

공공 부문에서는 150여 개 기관을 확보해 시장 1위를 유지하고 있다. 국방부 협업 시스템 '국방이음'을 기반으로 하반기 전군 30만 명으로 확대 적용할 계획이다. 전자결재 도입 기관도 빠르게 늘고 있다.

엔터프라이즈 시장에서는 현대자동차그룹 공급 이후 메가스터디교육, DY그룹 등을 고객사로 확보했다. 오스템임플란트에도 2분기 중 서비스를 도입할 예정이다.

금융 부문에서는 우리금융그룹, DB손해보험, IBK기업은행 등 25개 금융기관을 고객으로 확보했다. 혁신금융서비스 지정 이후 도입이 확대되며, 올해 금융 매출은 전년 대비 약 7배 성장할 것으로 전망했다.

우리금융그룹은 15개 계열사에 두레이를 도입해 업무 효율을 개선했으며, '2025 클라우드 산업대상' 과기부 장관상을 수상했다.

백창열 NHN두레이 대표는 "AI 도입이 필수인 환경에서 두레이AI와 AI 에이전트를 통해 업무 혁신을 가속하고 있다"며 "협업툴의 새로운 패러다임을 제시해 기업이 핵심 가치에 집중할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

yuniya@newspim.com