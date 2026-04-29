KB라이프파트너스, 가정의 달 맞아 고객 방문 이벤트 실시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프의 자회사 법인보험대리점 KB라이프파트너스는 5월 가정의 달을 맞아 고객과의 유대관계를 한층 강화하고 실질적인 보장 점검을 지원하기 위해 찾아가는 '고객 방문 이벤트 캠페인을 실시한다고 29일 밝혔다.

지난 20일부터 10주간 진행되는 이번 캠페인은 ▲최근 2년 내 라이프파트너(LP)가 새롭게 배정된 고객 ▲장기간 LP와의 교류가 없었던 고객 ▲2023~2024년 KB라이프 보험 가입 고객을 대상으로 운영된다. '평생 행복파트너! 라이프파트너가 찾아갑니다'라는 슬로건 아래, 담당 라이프파트너(Life Partner, LP)가 고객의 일상으로 직접 찾아가 맞춤형 상담을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB라이프파트너스 CI [사진=KB라이프파트너스] 2026.04.29 yunyun@newspim.com

KB라이프파트너스 소속 LP는 자산가 및 법인 대상 재무 컨설팅부터 개인의 보장·상속 설계까지 아우르는 종합 금융 컨설팅 역량을 갖추고 있다. 특히 보험대리점 업계 1위의 한국 MDRT협회 종신회원 설계사를 보유하는 등 압도적인 전문성을 기반으로 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

KB라이프파트너스는 이번 행사를 위해 체계적인 고객 관리 프로세스를 재정비하고 서비스의 정교함을 높였다. LP의 고객 방문 이력은 '고객 방문확인서 발급 시스템'을 통해 체계적으로 관리되며, 이를 통해 서비스 품질을 지속적으로 모니터링한다. 특히 고객에게 제공되는 '보장리뷰' 레포트를 통해 현재 보유한 계약의 보장 내용과 담보 구성을 정밀하게 점검한다. 분석 결과에는 보장 금액의 부족 여부 등 구체적인 정보도 함께 안내되어 고객이 보다 안정적인 미래를 준비할 수 있도록 돕는다. 캠페인에 참여한 일부 고객에게는 소정의 사은품도 증정한다.

KB라이프파트너스는 이번 캠페인을 통해 고객과의 신뢰 관계를 더욱 강화하고, 장기 고객에 대한 감사의 마음을 전달하는 한편 고객 만족도를 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 2022년 설립된 KB라이프파트너스는 금융감독원 내부통제 평가에서 3년 연속 우수 등급을 받으며, 소비자 보호 중심의 영업문화를 구축해 왔다. 또한 윤리헌장과 행동강령을 기반으로 책임 있는 상담이 이루어질 수 있도록 지속적인 교육을 실시하고 있다.

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