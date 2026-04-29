한국투자증권, 자립준비청년 창업 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 29일 보호종료아동 창업 지원 '드림 셰르파' 프로젝트를 시작했다.
- 자립준비청년 대상으로 5월 20일까지 월드비전 홈페이지 신청을 받는다.
- 선발 5팀에 6개월 멘토링 교육과 최대 2000만원 지원금을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 보호종료아동(자립준비청년)의 창업을 지원하는 '한국투자 드림 셰르파' 프로젝트를 시작한다.
29일 한국투자증권은 창업 희망 자립준비청년을 대상으로 한 이 프로젝트를 출범하고 1기 참여자를 모집한다고 밝혔다.
프로젝트는 자립준비청년들이 창업 준비 과정에서 겪는 현실적 어려움을 극복하고 안정적으로 정착할 수 있도록 멘토링, 교육, 자금 지원 등을 제공한다.
참여 대상은 만 30세 이하 자립준비청년이면 누구든 가능하다. 개인 또는 최대 3인 규모의 팀을 구성해 5월 20일까지 월드비전 공식 홈페이지를 통해 신청하면, 서류심사와 면접을 거쳐 최종 5개 팀을 선정한다.
선발된 팀에는 약 6개월간 세무·회계 컨설팅, 비즈니스 모델 수립을 위한 실무 교육 등이 제공된다. 1:1 퍼실리테이터가 배정되며, 한국투자엑셀러레이터도 전문 멘토링과 교육 과정에 참여한다. 최대 2000만원의 창업 지원금도 지급된다.
한국투자증권 관계자는 "자립준비청년들이 경제적 지원을 넘어 스스로 사업을 이끌어갈 수 있는 실질적 역량을 갖추도록 돕는 것이 목표"라고 했다.
dconnect@newspim.com