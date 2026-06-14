"숙제 줄이고 재미 늘린다"…넥슨 메이플스토리 대수술

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보스 제한시간 단축·일일 퀘스트 간소화 등 플레이 타임 전면 개편

유니온·길드·옥션 시스템 개선…최대 데미지 10조로 상향

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 넥슨의 대표 온라인게임 메이플스토리가 신규 직업과 신규 보스, 대규모 편의성 개편을 담은 여름 업데이트를 공개했다.

넥슨은 지난 13일 경기 고양시 킨텍스에서 2026 여름 쇼케이스 '오버드라이브(OVERDRIVE)'를 열고 대규모 업데이트 계획을 발표했다. 이번 쇼케이스는 입장권이 판매 1분 만에 매진되며 높은 관심을 모았다.

김창섭 넥슨 '메이플스토리' 국내 총괄 디렉터 [사진=넥슨]

가장 눈길을 끈 내용은 신규 직업 '레테'다. 마스테리아 출신 마족 마법사인 레테는 여러 소환수를 활용해 전투하는 직업으로, 표식을 누적해 강력한 추가 공격을 가하는 것이 특징이다. 넥슨은 레테 출시를 기념해 육성 지원 이벤트도 함께 진행한다.

전 직업에는 오리진 스킬, 어센트 스킬에 이은 세 번째 스킬 코어도 추가된다. 직업별 특성을 강화하거나 기존 전투의 한계를 보완하는 방향으로 설계됐다.

신규 보스 '벨로나'도 공개됐다. 벨로나는 제른 다르모어의 사도로 등장하며 280레벨 이상 캐릭터가 최대 3인 파티로 도전할 수 있다. 하드 난이도에서는 신규 광휘 장신구 획득 기회가 제공된다.

넥슨은 이용자 부담을 줄이기 위한 대규모 '플레이 타임 단축' 개편도 실시한다. 보스 도전 제한시간을 20분으로 줄이고 보스 체력을 조정하는 한편 몬스터파크 소탕모드, 에픽던전 축소, 일일 퀘스트 간소화 등을 적용한다.

이와 함께 메이플 유니온 시스템 개편, 길드 기능 개선, 최대 데미지 상향, 메이플 옥션 웹·모바일 지원 등 편의성 개선도 진행한다.

'메이플스토리' 2026 여름 '오버드라이브(OVERDRIVE)' 쇼케이스 [사진=넥슨]

성장 지원 이벤트도 확대된다. '하이퍼 버닝 MAX', '하이퍼 블링크', '버닝 BEYOND' 확장 등을 통해 빠른 레벨업을 지원하며 여름 이벤트 '미션 울티마'와 기간 한정 콘텐츠 '챌린저스 월드 시즌4'도 운영한다.

넥슨은 이번 업데이트를 통해 신규 콘텐츠 확충과 함께 반복 플레이 부담을 줄여 이용자 경험 개선에 집중한다는 계획이다.

syu@newspim.com