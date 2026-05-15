대홍기획, 롯데-넥슨과 '메이플 어택 위드 롯데' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대홍기획이 22일부터 6월 21일까지 잠실에서 메이플 어택 위드 롯데 행사를 연다.
- 행사장에는 헤네시스를 재현한 포토존과 버블샤워, AR 보물 버섯 사냥 등 체험 콘텐츠를 운영한다.
- 석촌호수 아트벌룬·굿즈 팝업스토어와 함께 롯데 계열사들이 IP 신제품·커스텀존·라이브 뷰잉을 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대홍기획이 넥슨의 게임 '메이플스토리'와 롯데그룹이 함께하는 오프라인 행사 '메이플 어택 위드 롯데'를 5월 22일부터 6월 21일까지 잠실 롯데월드타워 일대에서 개최한다.
행사의 중심은 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에 조성되는 '메이플 어택: 헤네시스 머쉬룸 파크'다. 게임 속 배경인 헤네시스를 현실로 옮긴 이 공간에는 버섯의 성, 좀비버섯 출몰지 등 게임 속 장소를 재현한 포토존과 테마 공간이 마련된다.
주요 콘텐츠로는 오전 11시부터 오후 8시까지 매 정각 하늘에서 쏟아지는 대규모 비눗방울 연출인 '버블샤워 이벤트'가 있다. 캐릭터와 연동되는 트램펄린 미니게임 '헤네시스 점프킹'과 석촌호수 둘레길에서 진행되는 증강현실(AR) 기반 '보물 버섯 사냥 미션'도 운영된다. 미션 참여자는 호텔 외식 상품권, 롯데월드 이용권, 유니클로 상품권 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.
석촌호수에는 게임의 마스코트인 주황버섯을 형상화한 초대형 아트벌룬이 설치되며, 롯데월드몰 1층 아트리움에는 메이플스토리 굿즈를 판매하는 팝업스토어가 운영된다.
롯데 계열사들도 협업에 참여한다. 롯데웰푸드는 꼬깔콘, 카스타드, 찰떡파이 등 기존 제품에 메이플스토리 IP를 적용한 신제품을 출시한다. 유니클로는 전국 6개 매장에서 메이플스토리 캐릭터 티셔츠와 토트백을 제작하는 커스텀 존을 운영한다. 롯데시네마는 6월 13일 메이플스토리 여름 쇼케이스 라이브 뷰잉을 진행하며, 6월 14일부터 메이플스토리 극장판 애니메이션을 상영한다.
yuniya@newspim.com