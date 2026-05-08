넥슨 '메이플스토리', 6월 13일 여름 쇼케이스 '오버드라이브' 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 8일 메이플스토리 여름 업데이트 쇼케이스 오버드라이브를 6월 13일 올림픽공원에서 개최한다고 밝혔다.
- 현장 티켓은 5월 26일 판매하며 롯데시네마 생중계와 진 협업 보스 이벤트도 진행한다.
- 6월 14일 극장판 애니메이션 개봉과 잠실 오프라인 이벤트도 운영한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨은 온라인게임 '메이플스토리'의 2026년 여름 대규모 업데이트 계획을 발표하는 쇼케이스 '오버드라이브'를 6월 13일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개최한다고 8일 밝혔다.
쇼케이스는 오후 4시부터 진행되며, 현장 관람 외에도 전국 롯데시네마에서 생중계로 관람할 수 있다. 현장 입장권은 5월 26일 오후 8시부터 티켓링크에서 구매 가능하며 270레벨 이상 캐릭터를 보유한 이용자에게는 멤버십 코드를 발급한다.
현장 관람객에게는 1만5000 넥슨캐시가 포함된 시그니처 티켓과 응원봉이 제공되고 롯데시네마 생중계 관람 시에는 1만2000 넥슨캐시가 포함된 시그니처 티켓이 선물로 주어진다.
'메이플스토리' 극장판 장편 애니메이션 '디어 마이 히어로'는 6월 14일 전국 롯데시네마에서 개봉한다. 영화는 시그너스 기사단 신병 '아이단'의 이야기를 담고 있으며 6월 5일 공식 홈페이지를 통해 예매 일정과 관람 이벤트 등 추가 정보를 공개할 예정이다.
방탄소년단 진과의 협업도 진행된다. 6월 14일부터 진이 직접 기획한 신규 이벤트 보스 '메이플 용사 진'이 게임에 등장한다. 이용자는 보스 몬스터로 나타난 진의 공격을 피하면서 전장의 '단풍잎'을 모아 최종 데미지를 높이는 전투를 경험할 수 있다.
보상으로는 신규 치장 아이템과 게임 재화를 획득할 수 있으며 공식 유튜브 채널에서는 진의 이벤트 보스 기획 과정과 촬영 비하인드를 담은 콘텐츠를 공개한다.
5월 22일부터 6월 21일까지 서울 잠실 롯데월드타워 월드파크에서 '헤네시스 머쉬룸 파크' 오프라인 이벤트를 운영한다.
트램펄린을 활용한 '헤네시스 점프킹', 포토 이벤트, AR 게임 등 다양한 참여형 프로그램이 준비돼 있다. AR 이벤트 성공 시 호텔 외식 상품권, 롯데월드 이용권, 유니클로 상품권 등을 획득할 수 있으며 스탬프 랠리 참여자에게는 게임 아이템 쿠폰을 제공한다.
롯데월드몰 1층에는 '메이플스토리' 굿즈 팝업스토어가 운영되고 전국 6개 유니클로 매장에서는 캐릭터를 배치해 커스텀 의류를 제작할 수 있는 'UTme!' 존을 마련한다.
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