넥슨, 메이플·아크레이더스 앞세워 1Q 단일 분기 역대 최대 실적

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매출 1.4조원·영업이익 5426억원...전년비 34%·40% 증가

메이플스토리·아크 레이더스 성장 주도, 해외 매출 59% 증가

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 2026년 1분기 단일 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 14일 발표한 1분기 연결 실적에 따르면 매출은 1조4201억원, 영업이익은 5426억원, 순이익은 5338억원으로 기록됐다. 매출은 전년 동기 대비 엔화 기준 34%, 영업이익은 40%, 순이익은 118% 늘어난 수치다.

1분기 실적은 메이플스토리 프랜차이즈와 아크 레이더스가 성장을 주도했다. 메이플스토리 프랜차이즈는 지난해 글로벌 론칭한 '메이플 키우기'와 '메이플스토리 월드'의 성과로 전년 동기 대비 42% 성장했다.

[사진= 넥슨]

메이플 키우기는 북미·유럽·동남아 등 해외에서 호응을 얻었고 메이플스토리 월드는 대만 지역 설 연휴 업데이트 효과로 79% 성장했다.

지난해 10월 런칭한 아크 레이더스는 1분기 460만 장을 추가 판매해 출시 6개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만 장을 돌파했다.

활성 이용자 절반 이상이 100시간 이상을 플레이했으며 영국 'BAFTA 게임 어워드 2026' 멀티플레이어 부문 수상을 포함해 글로벌 게임 시상식 5관왕을 달성했다.

이들 타이틀의 성과로 해외 매출이 크게 증가했다. 북미·유럽 지역 매출은 전년 동기 대비 4배 이상, 동남아 등 기타 지역은 2배 이상 늘었다. 1분기 해외 매출은 전년 동기 대비 59% 증가해 분기 기준 최대를 기록했다.

FC 프랜차이즈와 중국 PC '던전앤파이터'도 성장을 견인했다. FC 프랜차이즈는 신규 클래스 출시와 설 연휴 대규모 접속 보상 이벤트로 호응을 얻었고 중국 PC 던전앤파이터는 춘절 업데이트 효과로 전년 동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다.

넥슨은 글로벌 파트너사와의 계약을 강화했다. EA와는 한국 내 FC 프랜차이즈의 퍼블리싱 장기 계약을 체결했고 텐센트와는 중국 내 PC 던전앤파이터 퍼블리싱 계약을 10년 연장했다.

지난 3월에는 블리자드 엔터테인먼트와 '오버워치' PC 버전의 연내 한국 서비스를 목표로 한 퍼블리싱 계약을 발표했다.

신작 라인업도 확대 중이다. 하반기에는 '마비노기 모바일'의 대만·일본 출시와 넥슨게임즈 개발 모바일 방치형 게임 '던전앤파이터 키우기' 출시를 준비 중이다.

판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'와 MMORPG '프로젝트 T' 등 신규 퍼블리싱 타이틀도 선보일 예정이다. 중

장기적으로는 '던전앤파이터 클래식', '낙원: LAST PARADISE', '듀랑고 월드', '우치 더 웨이페어러' 등 자체 개발 신작을 통해 IP 경쟁력을 강화할 계획이다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "메이플스토리 프랜차이즈와 아크 레이더스의 글로벌 흥행으로 1분기 탁월한 성과를 거둘 수 있었다"며 "전략적 파트너십 강화와 탄탄한 신작 라인업을 통해 중장기 성장 동력을 확보하는 한편 CMB 2026에서 제시한 혁신 이니셔티브를 통해 수익성과 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com