"넥슨 게임 네이버로 로그인"...네이버·넥슨 협업 본격화

치지직·N페이·게임 IP 연결…콘텐츠·스트리밍 생태계 확대

메이플·던파 등 계정 전환 이벤트 진행…월드컵 콘텐츠 협업도 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버와 넥슨이 전략적 협업을 본격화한다. 양사는 '네이버 로그인 회원' 전환을 시작으로 게임·콘텐츠·결제·스트리밍을 연계한 통합 이용자 생태계 구축에 나선다.

네이버는 18일 넥슨과의 업무협약 일환으로 넥슨 이용자를 대상으로 '네이버 로그인 회원' 계정 전환을 시작한다고 밝혔다. 이용자는 네이버 로그인 기반으로 넥슨 게임 서비스를 이용할 수 있으며, N페이 결제와 포인트 적립 혜택도 함께 제공받는다.

양사는 계정 연동을 기반으로 이용자 경험 고도화에도 나선다. 네이버는 이용자의 넥슨 게임 지적재산권(IP) 관심사를 반영해 스트리밍 플랫폼 치지직과 숏폼 서비스 클립 등에서 개인화 콘텐츠 추천을 강화할 계획이다. 게임 플레이와 콘텐츠 소비를 하나의 흐름으로 연결하겠다는 전략이다.

[사진=네이버]

양사는 치지직에서 넥슨 게임 기반 방송 콘텐츠 활성화를 위한 'N커넥트(N-CONNECT)' 프로젝트도 운영한다. N커넥트는 스트리머 활동과 시청자 참여를 연계한 리워드 프로그램으로, 치지직 파트너·프로·루키 스트리머들의 넥슨 게임 콘텐츠 제작과 방송 활동을 지원한다. 넥슨 게임 관련 콘텐츠 제작을 돕는 '콘텐츠 지원센터'도 함께 운영된다.

치지직 N커넥트는 오는 9월 22일까지 프리시즌 형태로 운영되며, 정규 시즌은 10월부터 시작된다. 양사는 이를 통해 이용자가 스트리밍 시청에서 실제 게임 플레이로 자연스럽게 이어지는 경험을 강화한다는 계획이다.

계정 전환 이용자를 위한 이벤트도 마련했다. 이용자는 내달 24일까지 첫 결제 시 결제 금액의 10%를 최대 5000 N페이 포인트로 적립받을 수 있으며, N페이 머니 충전 결제 시 추가 포인트 혜택도 제공된다. 또 오는 7월 20일까지 네이버 ID로 로그인 계정을 변경하면 던전앤파이터, 메이플스토리, 마비노기 모바일 등 넥슨 주요 게임 쿠폰팩을 받을 수 있다.

네이버는 향후 스포츠 콘텐츠와 게임 IP 간 연계도 확대할 방침이다. 회사는 최근 2026·2030 FIFA 월드컵 중계권을 확보한 만큼 스포츠 게임 IP를 보유한 넥슨과의 협업 시너지도 기대하고 있다.

네이버 관계자는 "게임과 콘텐츠, 커뮤니티를 유기적으로 연결해 네이버에서만 경험할 수 있는 차별화된 서비스와 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com