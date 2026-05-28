넥슨, 총상금 18억원 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트' 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 28일 메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트를 열었다
- 만14세 이상 누구나 AI툴 활용해 신규 월드 제작 출품 가능하다
- 본선 30팀·최종 7팀 선발해 총 18억원 상당 지원금 지급한다
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AI 개발툴·리소스 공개 지원…본선 30팀에 최대 5000만원 지급
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 넥슨이 총 지원금 약 18억원 규모의 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트'를 개최한다. 메이플스토리 지식재산권(IP)을 활용해 글로벌 게임 개발자를 발굴하고 창작 생태계를 확대하기 위한 행보다.
넥슨은 28일 '메이플스토리 월드'를 기반으로 누구나 참여할 수 있는 글로벌 개발 콘테스트를 연다고 밝혔다. 참가자는 내달 4일부터 10월 7일까지 성장·탐험·사냥·전투·수집·협동·도전·경쟁 등 메이플스토리의 핵심 재미 요소를 재해석한 신규 월드를 제작해 공개 출시한 뒤 출품하면 된다. 만 14세 이상이면 누구나 참여 가능하다.
넥슨은 참가자 지원을 위해 게임 장르별 핵심 시스템 교육 자료와 전용 Q&A 창구, 커뮤니티 기반 네트워킹 환경도 제공한다. 또 인공지능(AI) 기반 개발 지원 기능인 'MSW AI ToolKit'을 도입해 클로드 코드, 코덱스, 커서 등 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 방식의 월드 개발도 지원한다.
이와 함께 기존 크리에이터와 참가자에게 오리지널 리메이크 월드 6종의 리소스와 코드를 공개한다. 제공된 자료는 신규 월드 제작에 자유롭게 활용할 수 있다.
출품작은 IP 해석 및 확장성, 완성도, 지속 가능성 등을 기준으로 심사한다. 본선 진출 30개 팀에는 팀당 최대 약 5000만원이 지원되며, 최종 선정된 7개 팀에는 최대 약 4000만원의 추가 지원금이 제공된다.
syu@newspim.com