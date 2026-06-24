[속보] 투표용지 합수본, 선관위 관계자 12명 압수수색

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 선거관리위원회(선관위) 관계자 12명에 대한 강제수사에 나섰다.
합수본은 24일 공지를 내고 "이날 선거일 투표용지 부족상황에 대한 면밀한 재구성을 위해 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명에 대한 압수수색을 실시했다"고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 선거관리위원회(선관위) 관계자 12명에 대한 강제수사에 나섰다.
합수본은 24일 공지를 내고 "이날 선거일 투표용지 부족상황에 대한 면밀한 재구성을 위해 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명에 대한 압수수색을 실시했다"고 밝혔다.
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