김종구 농식품부 차관, 대전보훈병원 위문…"호국영웅 희생 잊지 않겠다"

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호국보훈의 달 맞아 성금 전달

국가유공자·의료진 노고 격려

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 김종구 농림축산식품부 차관이 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 보훈의료 현장 종사자들을 격려했다.

농림축산식품부는 김 차관이 24일 대전보훈병원을 방문해 직원들이 자발적으로 모금한 성금을 전달하고 입원 중인 국가유공자들에게 감사의 뜻을 전했다고 밝혔다.

이번 방문은 6월 호국보훈의 달을 맞아 국가를 위해 헌신한 유공자들을 예우하고 보훈 문화 확산에 동참하기 위해 마련됐다.

김종구 농림축산식품부 차관은 24일 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 보훈의료 현장 종사자들을 격려했다. [사진=농림축산식품부] 2026.06.24 plum@newspim.com

김 차관은 병원 관계자로부터 진료 현황을 보고받고 국가유공자 치료를 담당하는 의료진과 직원들의 노고를 격려했다. 이어 입원 중인 국가유공자들의 쾌유를 기원하며 감사의 뜻을 전했다.

대전보훈병원은 국가유공자와 보훈 가족에 대한 전문 의료서비스를 제공하는 중부권 대표 보훈의료기관이다. 대전·세종·충청권 국가유공자와 보훈 가족들의 진료와 재활치료를 담당하고 있다.

최근 정부는 국가유공자 의료·복지 지원 확대와 함께 일상 속 보훈 문화 확산을 주요 정책 과제로 추진하고 있다. 각 부처도 호국보훈의 달을 맞아 위문 활동과 보훈 행사 참여를 이어가고 있다.

김 차관은 "오늘날 대한민국의 자유민주주의와 번영은 호국영웅의 희생이 있었기에 가능했다"며 "국가유공자들의 숭고한 정신과 그들을 돌봐주는 의료진 등 관계자들의 노고를 항상 기억하겠다"고 말했다.

김종구 농림축산식품부 차관은 24일 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 보훈의료 현장 종사자들을 격려했다. [사진=농림축산식품부] 2026.06.24 plum@newspim.com

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