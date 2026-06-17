농식품부, 'K-푸드 160억달러 수출' 정조준…범부처 총력 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 리스크에도 수출 전략 점검

AI 숏폼·미식관광 연계 마케팅 강화

에드워드 리·페이커 홍보대사 위촉

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = K-푸드 수출이 중동 정세 불안과 고환율 등 대외 악재 속에서도 성장세를 이어가는 가운데, 정부가 올해 K-푸드 플러스(+) 수출 160억달러 달성을 위해 범부처 지원 체계를 강화한다. 관광·콘텐츠·인공지능(AI) 기술을 결합한 문화융합 마케팅도 본격 추진할 계획이다.

농림축산식품부는 17일 관계부처와 유관기관, 식품기업이 참석한 가운데 '제2차 민·관 합동 K-푸드 수출기획단 회의'를 열고 수출 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 중동 전쟁 여파와 고환율, 고물가 등 어려운 여건 속에서도 K-푸드+ 수출 목표인 160억달러 달성을 지원하기 위해 마련됐다.

해외에서 k-푸드를 선도하는 불닭컵라면.[사진=삼양식품] 2026.01.13 onemoregive@newspim.com

회의에서는 지난해 수립한 '글로벌 K-푸드 수출 확대 전략'의 추진 상황을 점검했다. 주요 과제로는 ▲권역별 전략품목 육성 ▲수출기업 원스톱 애로 해소 ▲K-이니셔티브 연계 홍보 ▲디지털 기술 접목 ▲할랄·코셔 시장 진출 확대 등이 논의됐다.

농식품부와 외교부는 재외공관의 K-푸드 수출 지원 성과를 하반기 전략회의에서 공동 점검하기로 했다. 산업통상자원부와는 인도·아프리카·중남미 등 신시장 진출을 위해 현지 공동물류센터 활용을 확대하기로 했다.

또 문화체육관광부와 대중문화교류위원회지원단에는 음악·웹툰·영화 등 한류 콘텐츠와 연계한 K-푸드 협업 확대를 요청했다. 식품의약품안전처에는 중국 해외생산기업 등록 규정 개정 등 해외 식품 규제에 대한 선제 대응을 당부했다.

수출기업들은 환율과 물류비 부담, 국가별 식품 규제 강화 등을 주요 애로사항으로 꼽았다. 이들은 규제 정보 제공과 전문가 컨설팅, 물류 지원, 바이어 연계 확대 등을 건의했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

이날 회의에서는 K-푸드를 단순 먹거리가 아닌 라이프스타일 브랜드로 확장하기 위한 전략도 비중 있게 다뤄졌다.

농식품부는 K-치킨벨트와 찾아가는 양조장 등 K-미식벨트 정보를 문체부의 방한 관광 플랫폼에 연계하고, 지역 관광자원과 결합한 테마형 관광지도와 제품 판매를 추진할 계획이다.

국제회의와 주한외교단 행사에서는 한과와 정과, 전통주 등을 담은 프리미엄 K-푸드 선물세트를 활용하는 방안도 논의됐다.

사회관계망서비스(SNS) 기반 K-푸드 챌린지와 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 마케팅 확대도 추진한다. 특히 대학(원)생과 외국인 유학생을 대상으로 생성형 AI를 활용한 숏폼 영상 공모전을 열고 우수작에는 해외 식품박람회 연수 기회를 제공할 예정이다.

농식품부는 최근 에드워드 리와 훈이 킴, 페이커 등 7명을 K-푸드 명예 홍보대사로 위촉했다. 이들은 권역별 맞춤형 홍보 활동을 통해 글로벌 시장에서 K-푸드 인지도 제고에 나설 계획이다.

에드워드 리와 훈이 킴 셰프는 북미 식품박람회에서 K-푸드 레시피를 소개하고, 페이커는 중화권 e스포츠 행사와 연계한 홍보를 진행한다.

송미령 농식품부 장관은 "K-푸드의 글로벌 비상을 위해 수출기업인들의 현장 목소리를 토대로 범부처 협업을 통한 수출 지원은 보다 촘촘하게, K-이니셔티브 홍보는 더 넓게 추진하겠다"며 "K-푸드와 K-이니셔티브의 협업으로 대한민국의 브랜드 가치를 높이겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com