K-푸드, 할랄시장 공략 본격화…정부·기업 수출 전략 공동 점검

AI 핵심 요약beta
- K-푸드 수출이 지난해 104억달러로 역대 최대를 기록한 가운데 정부가 13일 할랄시장 진출 전략을 논의했다.
- 정부는 인증·물류·통관 등 수출 애로를 해소하는 원스톱 지원허브를 중심으로 기업 체감형 지원을 확대한다.
- 할랄 소재 기술 연구개발과 전문인력 교류, 온라인 할랄식품관 운영 등 정책을 추진할 계획이다.
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원스톱 지원허브로 장벽 해소
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = K-푸드 수출이 역대 최대 실적을 이어가는 가운데 할랄시장을 중심으로 한 해외 진출 전략이 구체화되고 있다. 정부는 인증·물류 등 수출 과정의 제약 요인을 줄이고 기업 체감형 지원을 확대한다는 방침이다.
재정경제부는 13일 농림축산식품부와 함께 한국농수산식품유통공사 aT센터에서 'K-푸드 수출 확대 간담회'를 열고 할랄 시장 진출 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 간담회는 '2026년 경제성장전략'의 후속 조치로, 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 가운데 하나인 K-푸드 해외 진출 지원 방안을 점검하기 위해 마련됐다.
K-푸드 수출은 성장세를 이어가고 있다. 지난해 수출액은 104억달러로 전년 대비 4.3% 증가하며 역대 최대를 기록했고, 올해 1분기에도 25억6000만달러로 4.0% 늘었다.
간담회에 참석한 기업들은 할랄시장 등 권역별 유망 품목 발굴과 신규 시장 진출 지원 확대 필요성을 강조했다. 특히 K-콘텐츠와 연계한 마케팅 강화와 할랄 인증 부담 완화, 중동 전쟁에 따른 물류 제약 대응 지원 등을 주요 과제로 제시했다.
정부는 이에 대응해 '원스톱 K-푸드 수출지원허브'를 중심으로 관세·통관·외환·인증 등 수출 전 과정의 애로를 신속히 해소할 계획이다.
또 '글로벌 차세대 K-푸드 육성 프로젝트'를 통해 유망 품목 발굴과 해외 진출을 지원하고 온라인 K-할랄식품관 운영, 농식품 수출바우처, 지식재산권 출원·등록 지원 등 정책도 확대한다.
농식품부는 해외식품인증지원센터를 통한 인증 부담 완화와 공동물류창고 활용 등 물류 지원을 강화하고, 할랄 소재·보존 기술 연구개발과 전문인력 교류도 추진할 계획이다.
정경석 농식품부 식품산업정책관은 "유망시장 공략을 위해 해외식품인증지원센터를 통해 기업의 해외인증 부담을 완화하고, 공동물류창고 이용 등 물류 관련 지원을 강화하고 있다"며 "중장기 할랄 소재·보존 기술 연구 개발과 전문인력 교류 강화 등도 적극 지원해 나갈 계획"이라고 전했다.
민경설 재경부 혁신성장실장은 "논의된 정책 과제들이 현장의 기업들이 체감할 수 있는 초혁신경제 선도 프로젝트로 효과적인 지원이 될 수 있도록 적극 추진하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com