농식품부, AI·기후위기 시대 청사진 그린다…'농업·농촌 2045 전략' 수립 착수

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연말까지 미래 비전·핵심 과제 마련

기후변화·인구감소·AI 대응방향 담아

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 기후변화와 인구구조 변화, 인공지능(AI) 확산 등 급변하는 환경에 대응하기 위해 향후 농업·농촌 정책 방향을 담은 '농업·농촌 2045 전략' 수립에 착수했다.

농식품부는 전날 정부세종청사에서 '농업·농촌 2045 전략 수립 킥오프 회의'를 열고 미래 농정 비전과 추진 방향 논의에 들어갔다고 24일 밝혔다.

이번 전략은 정부가 추진 중인 '대한민국 2045 전략'과 연계해 마련된다. 농식품부는 연말까지 태스크포스(TF)를 중심으로 농업·농촌의 미래상과 핵심 정책 과제를 구체화할 계획이다.

TF는 김종구 차관을 단장으로 거시농정반, 농산업혁신반, 농촌환경반 등 3개 반으로 구성된다. 한국농촌경제연구원(KREI)과 민간 전문가, 농업계 관계자들도 참여해 미래 농업의 방향을 함께 논의한다.

김종구 농림축산식품부 차관이 전날 정부세종청사에서 '농업·농촌 2045 전략 수립 킥오프 회의'를 주재하고 있다. [사진=농림축산식품부] 2026.06.24 plum@newspim.com

농식품부는 이번 전략에 ▲기후변화 ▲농산물 시장 개방 ▲세계 경제 변화 ▲인구구조 변화 ▲AI·데이터 ▲재생에너지 등 6대 메가트렌드가 농업·농촌에 미칠 영향을 반영할 방침이다.

특히 농업 인구 감소와 고령화가 가속화되는 가운데 스마트농업과 AI 활용 확대, 식량안보 강화, 농촌 공간 재편 등이 핵심 과제로 다뤄질 전망이다.

한국농촌경제연구원은 이날 발표에서 우리나라 농업정책이 광복 이후 식량 증산 중심에서 시장 개방 대응, 공익 기능과 지속가능성 중심으로 발전해 왔다고 진단했다.

앞으로는 기후위기와 인구 감소, AI 확산 등 새로운 환경 변화 속에서 위협은 줄이고 기회는 제도화하는 방향으로 정책 전환이 필요하다고 제언했다.

농업계에서는 향후 20년이 국내 농업의 구조 전환을 결정할 분수령이 될 것으로 보고 있다.

통계청에 따르면 지난해 농가 경영주의 평균 연령은 67세를 넘어섰고, 농촌 인구 감소도 지속되고 있다.

여기에 기후변화로 인한 이상기상과 농산물 시장 개방 확대, AI 기술 확산 등 대내외 환경 변화가 겹치면서 중장기 차원의 대응 전략 마련 필요성이 커지고 있다.

농식품부는 농업인단체와 전문가 의견 수렴을 거쳐 전략을 구체화하고, 이를 농식품부의 중장기 계획과 예산·정책 우선순위 설정의 기준으로 활용할 계획이다.

김종구 농식품부 차관은 "농업정책의 비전과 실행 방향을 담은 새로운 청사진을 제시해 지속가능하면서도 경쟁력 있는 농업·농촌으로의 변화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

농림축산식품부는 전날 정부세종청사에서 '농업·농촌 2045 전략 수립 킥오프 회의'를 개최했다. [사진=농림축산식품부] 2026.06.24 plum@newspim.com

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