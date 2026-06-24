대한항공, '2026 국토교통기술대전' 참가…AI 기반 미래 항공정비 기술 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공이 24~26일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '2026 국토교통기술대전'에 참가해 인공지능(AI) 기반 항공정비 기술을 선보인다.

국토교통부가 주최하는 이번 전시회에는 81개 기관과 기업이 참여한다. 대한항공은 항공기 외관 검사용 드론과 로버, 정비사 훈련용 시뮬레이터, 인스펙션 스테이션 등을 전시한다.

'2026 국토교통기술대전' 대한항공 부스 전경 [사진=대한항공]

전시의 중심은 AI 기반 항공기 로봇 검사 시스템이다. 공중의 드론과 지상의 로버가 협업하는 이 시스템은 기존 육안 점검 방식을 다기종 군집 운영과 AI 분석 기반 체계로 전환했다. 대형 항공기 기준 8~10시간이 소요되던 외관 검사 시간을 약 50분으로 단축할 수 있으며, 1㎜급 결함까지 판독 가능하다. 관람객들은 로봇이 수집한 데이터를 AI가 분석하는 과정과 정비 지원용 AI 챗봇을 직접 체험할 수 있다.

대한항공은 무인기 자율 임무 수행 시스템 'AI Pilot'도 공개한다. 저피탐 무인편대기와 아음속 표적기 등 다양한 무인기 플랫폼에 AI 기술을 적용한 것으로, 무인기들이 스스로 상황을 판단하고 상호 협력하며 임무를 수행하는 군집비행 기술을 선보일 예정이다.

도시항공교통(UAM) 국가전략기술사업단과 함께 통합 교통관리 솔루션 'ACROSS'를 공동 전시한다. ACROSS는 UAM을 비롯한 미래 항공 모빌리티를 안전하고 효율적으로 운영하기 위해 대한항공이 자체 개발한 솔루션이다.

yuniya@newspim.com