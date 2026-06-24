폭염에 가축 폐사 막아라…농식품부, 축산재해 대응체계 전면 가동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

축산농가 대상 맞춤형 폭염 대응 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 본격적인 여름철 폭염에 대비해 축산 분야 재해 대응체계를 전면 가동한다.

농식품부는 24일 지방정부와 관계기관, 생산자단체 등이 참여한 축산분야 대응태세 점검회의를 열고 폭염 피해 최소화를 위한 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.

농식품부는 이미 지방정부와 함께 재해 취약 농가 점검을 마쳤으며 축산재해대응반 협업체계 구축, 축사 냉방시설 조기 설치, 면역증강제 공급 준비 등 사전 대응을 진행해 왔다.

폭염으로 인한 가축 폐사 등이 발생할 경우에는 가축재해보험 신고 현황 등을 바탕으로 일일 피해상황 관리체계를 즉시 가동한다. 현장 애로사항과 지원 수요를 파악하고 관계기관과 협조체계를 운영할 계획이다.

경남도가 여름철 폭염 장기화에 따라 가축 피해 예방을 위해 특별교부세 1억 5000만 원을 확보해 가축 면역 증강제를 지원한다. [사진=경남도] 2025.08.08

지방정부는 폭염 대응 예산 약 456억원을 활용해 냉방시설과 스트레스 완화제 등을 지원한다. 또 공동방제단 540개반과 NH방역지원단 77대, 민간소독차량 등을 활용해 긴급 급수 체계도 운영한다.

농식품부는 가축 폐사와 생산성 저하로 인한 수급 불안에 대비해 도축 마릿수와 도매가격 등을 매일 점검하고 필요 시 할인 지원과 할당관세, 수입 확대 등 수급 안정 대책을 추진할 방침이다.

특히 냉방·환기시설이 부족한 폭염 취약 농가를 집중 관리하고, 농촌진흥청 현장기술지원단을 통해 사양관리와 냉방장비 활용 방법 등에 대한 맞춤형 기술 지원도 실시한다.

최근 기후변화 영향으로 여름철 폭염 일수가 증가하면서 축산업 피해 규모도 커지는 추세다. 폭염은 가축의 사료 섭취량 감소와 생산성 저하를 유발할 뿐 아니라 심할 경우 집단 폐사로 이어질 수 있어 농가의 주요 재해 요인으로 꼽힌다.

농식품부는 온도와 습도를 반영한 '가축더위스트레스지수(THI)'를 활용해 축종별 폭염 위험도를 예측하고, 농가에 맞춤형 대응 정보를 제공할 계획이다.

plum@newspim.com