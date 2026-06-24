제주항공, 국가서비스대상 LCC 부문 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 24일 저비용항공사 부문 국가서비스대상을 수상했다
- 제주항공은 소비자중심경영과 디지털 혁신으로 서비스 품질을 높여 온·오프라인 고객 접점을 확대했다
- 제주항공은 VOC 99.9% 처리와 AI 챗봇·공항·기내 서비스 개선으로 고객 편의를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 제주항공이 산업정책연구원 주관, 산업통상자원부 후원의 '2026 국가서비스대상'에서 저비용항공사(LCC) 부문 대상을 받았다고 24일 밝혔다.
제주항공은 소비자중심경영(CCM)을 바탕으로 온·오프라인 고객 접점을 확대하고 디지털 혁신을 통해 서비스 품질을 높인 점을 인정받았다. 2023년 12월 소비자중심경영 인증을 획득한 후 고객 편의를 최우선으로 삼고 있다.
올해 1~5월 제주항공은 총 1344건의 고객 의견(VOC) 중 1343건(99.9%)을 처리했다. 경영진이 매월 참여하는 '고객경험개선회의체'에서 해결 및 보완 방안을 논의한다.
생성형 AI 챗봇 '하이제코(HI JECO)'도 고객 서비스 개선에 기여하고 있다. 전체 상담 건수의 37.8%인 9만2400여 건이 야간(오후 7시~다음날 오전 9시)에 접수됐으며, 22.8%인 5만5600여 건은 외국어 상담이었다.
공항과 기내에서는 국내선 키오스크 수속 시간 연장, 인천발 국제선 탑승 사전 알림, 안면 인식 출국 서비스 확대, 기내 수어 서비스 등을 제공 중이다.
yuniya@newspim.com