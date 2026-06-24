금투협, 독거 어르신 도시락 사업 18년째 후원

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이화여대종합사회복지관에 1000만원 전달

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회는 24일 이화여자대학교종합사회복지관이 운영하는 '사랑의 도시락' 사업에 후원금 1000만원을 전달하고, 후원 대상 어르신들과 문화·여가 활동을 진행했다.

'사랑의 도시락'은 저소득층 만성질환 독거 어르신에게 맞춤형 식이치료 도시락과 방문 건강검진을 지원하는 복지사업이다. 금융투자협회는 2009년부터 18년째 이 사업을 후원하고 있다.

협약식 이후 금융투자협회 임직원들은 후원 대상 어르신들과 홍제폭포 일대에서 문화·여가 프로그램을 진행했다. 협회는 그동안 사랑의 도시락 사업을 통해 치료식 도시락 지원과 배달 봉사활동을 이어왔다. 올해는 후원 대상 어르신들과 직접 교류하는 프로그램을 별도로 마련했다.

[사진=금융투자협회]

임직원들은 어르신들과 함께 산책하고 점심 식사를 함께했다. 이번 활동은 경제적 지원 외에 어르신들의 사회적 관계 형성과 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다. 평소 외부 활동 기회가 많지 않은 어르신들에게 문화·여가 체험과 소통 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

김진억 금융투자협회 대외정책본부장은 "18년째 이어오고 있는 사랑의 도시락 사업이 어르신들의 건강한 일상에 도움이 되기를 바란다"며 "올해는 도시락 지원을 넘어 어르신들과 직접 소통하는 시간을 마련했다"고 말했다.

이어 "앞으로도 금융투자협회는 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com