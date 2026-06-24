박선원 "총선 승리하는 민주당 만들겠다"…최고위원 출마 선언

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박선원 더불어민주당 의원은 24일 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 공식 선언했다. 박 의원은 "다가오는 총선에서 반드시 승리할 수 있는 민주당을 만들겠다"고 강조했다.

박 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "위기에 강한 민주당, 승리하는 민주당을 만들겠다"며 이같이 밝혔다.

박선원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 의원은 "2년 전 겨울 우리는 민주주의가 결코 저절로 지켜지는 것이 아니라는 사실을 똑똑히 보았다"며 "헌정질서를 흔드는 위기와 국민 주권을 위협하는 도전 앞에서도 국민과 당원들은 두려워하지 않았다"고 말했다.

이어 "국민이 일어섰고, 당원이 앞장섰으며, 민주당이 대한민국 민주주의를 지켜냈다"며 "저 역시 그 현장에 있었다"고 했다.

그는 "정권을 되찾는 데 성공했지만 민주당의 과제는 끝나지 않았다"며 "이제는 성공하는 정부를 만들고 국민의 삶을 바꾸며 민주당이 대한민국의 미래를 책임질 수 있다는 것을 증명해야 한다"고 말했다.

그러면서 "당원의 목소리가 당의 중심이 되는 민주당, 당원의 자부심이 되는 민주당, 선거에서 반드시 승리하는 민주당을 만들겠다"며 "최고위원이 되어 민주당을 더욱 강하게 만들겠다"고 밝혔다.

박 의원은 "앞에서 폼 잡는 사람이 아니라 뒤에서 짐을 지는 사람이 되겠다"며 "당이 위기에 처하면 가장 먼저 나서는 최고위원, 당원이 부르면 가장 먼저 달려가는 최고위원, 국민의 신뢰를 다시 키워내는 최고위원이 되겠다"고 약속했다.

jeongwon1026@newspim.com