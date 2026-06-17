염태영 의원 "정청래·조승래, 전당대회 당무에서 손 떼고 거취 정리해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 염태영 더불어민주당 의원은 오는 8월 전당대회를 앞두고 공정성을 확보하기 위해 당대표와 사무총장을 비롯한 주요 당직자들의 거취 정리를 촉구했다.

17일 정치권에 따르면 염 의원은 페이스북을 통해 "전당대회는 8월 17일로 정해졌고, 이재명 전 대표도 2024년 전당대회를 앞두고 55일 전에 대표직을 내려놓았다"며 "그런데 현재 연임 도전 의사를 갖고 있는 대표가 선거에 직간접 영향을 미치는 제반 당무를 전당대회 2개월 전인 지금도 관장하고 있다"며 이같이 지적했다.

염태영 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

염 의원은 "뿐만 아니라 사무총장이 조직강화특위를 구성·주관하고, 지방선거 평가위원을 선임하고, 전당대회 전까지 그 평가를 마치겠다고 한다"며 "선수가 심판을 겸하려 한다는 당원들의 비판이 쏟아지는 이유"라고 했다.

그러면서 "전당대회를 앞둔 당대표는 거취를 분명히 정리해야 한다"며 "사무총장을 비롯해 당대표가 선임한 주요 정무직 당직자들도 전당대회 당무와 지방선거 평가에서 즉시 손을 떼고 함께 물러나야 한다"고 강조했다.

한편 민주당 중앙위원회는 전날 전당대회 준비에 필요한 절차의 시한을 8·17 전당대회에 한해 적용하지 않는 내용의 당헌 개정안을 의결했다. 6·3 지방선거 승리 기여자에게 특례를 부여하는 당헌 부칙 신설안도 통과시켰다.

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