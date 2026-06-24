합수본, 선관위 12명 압수수색…'투표용지 부족' 수사 본격화

AI 핵심 요약beta
- 검·경 합동수사본부는 24일 선관위 관계자 12명을 상대로 강제수사를 했다
- 합수본은 서울시·송파구 선관위 사무실을 압수수색해 투표록과 내부 결재문서를 확보했다
- 조사가 마무리되면 노태악 전 중앙선관위원장 등 윗선에 대한 수사로 확대할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
진상규명위 자료도 제출받아 분석 중
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 선거관리위원회(선관위) 관계자 12명에 대한 강제수사에 나섰다.
합수본은 24일 공지를 내고 "이날 선거일 투표용지 부족상황에 대한 면밀한 재구성을 위해 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명에 대한 압수수색을 실시했다"고 밝혔다.
이번 압수수색은 합수본이 지난 16일 송파구 잠실7동 제2투표소 실무자를 시작으로 서울 지역 투표소 실무자들을 잇달아 참고인으로 조사한 뒤 이어진 강제수사다.
합수본은 지난 11일에는 선관위 등을 압수수색해 투표록 및 내부 결재 문서 등을 확보했다. 전날에는 '투표용지 부족사태 진상규명위원회' 활동 및 검토 자료도 제출받아 분석 중이다.
합수본은 선관위 관계자에 대한 조사를 마무리한 뒤, 노태악 전 중앙선거관리위원장 등을 조사할 전망이다.
yek105@newspim.com