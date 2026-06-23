이주희 "선관위 책임자, 국정조사 불출석…국민에 집단항명"

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6·3 지방선거 국정조사 불출석 사태 강력 비판

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이주희 더불어민주당 원내대변인은 23일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 첫 회의에서 중앙선관위원 등 책임자 대부분이 불출석한 것에 대해 "참사의 책임자들이 진실을 밝힐 첫 자리부터 국민에게 집단항명한 것"이라고 비판했다.

이 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "참정권을 짓밟힌 국민은 분노하는데, 책임자들은 주권자 국민에게 집단항명으로 응답했다"고 지적했다.

이주희 더불어민주당 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

이날 국회에서 열린 국정조사 첫 기관보고에는 위철환 중앙선관위원장 직무대행을 제외한 중앙선관위원들과 오민석 전 서울시선관위원장, 민소영 전 송파구선관위원장 등 주요 책임자들이 오전 회의에 참석하지 않았다.

그는 "이 무더기 불출석은 우연이 아니라, 폐쇄적이고 무책임한 선관위 운영의 민낯이 그대로 이어진 결과"라고 비판했다.

이어 "투표용지를 '50% 하한'으로 줄이는 중대한 지침이 의결이 아닌 보고 안건으로 처리됐고, 사태가 터지자 위원들은 하나같이 '보고받은 기억이 없다'고 했다"며 "결국 위원회 의결도 없이 사무총장 전결로 시행됐다"고 꼬집었다.

또 "위원장은 투표 종료 40분 전에야 사태를 처음 보고받았다"며 "누구도 책임지지 않는 이 구조가 전국 91개 투표소에서 7194장의 용지를 바닥내고 26곳의 투표를 멈춰 세운 진짜 원인"이라고 강조했다.

이 대변인은 "선관위는 핵심 단서인 회의록마저 '비공개 원칙'을 내세워 국회에 제출하지 않았다"며 "폐쇄적 운영이 참사를 불렀는데, 그 진실을 규명할 증언대에서마저 책임자들이 몸을 사리는 것은 심각한 무책임"이라고 목소리를 높였다.

그는 "중앙선관위원 조병현, 남래진, 김대웅, 윤광일, 박순영 5인과 오민석, 민소영 전 위원장이 뒤늦게야 오후 출석 의사를 밝혔다"며 "더욱이 조성대, 전형정 위원 2명은 아예 참석조차 어렵다고 통보해 왔다"고 밝혔다.

이 대변인은 "첫 자리부터 주권자 국민의 분노를 외면한 무책임은 결코 가볍지 않다"며 깊은 유감을 표했다.

아울러 "책임자들은 절차 뒤에 숨지 말고 국정조사에 빠짐없이 출석해, 회의록을 포함한 모든 자료를 남김없이 제출하고 진실을 밝히라"고 촉구했다.

그러면서 "헌법이 보장한 독립성은 진실을 밝히는 권한이지 무책임과 무능을 가리는 방패가 아니다"라고 강조했다.

이 대변인은 "더불어민주당은 이번 사태의 책임을 끝까지 규명하고, 다시는 국민이 투표소 앞에서 발길을 돌리지 않도록 선관위 전면 개혁을 흔들림 없이 추진하겠다"고 다짐했다.

seo00@newspim.com