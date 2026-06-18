합수본, '투표용지 부족' 투표관리원 등 실무진 9명 조사

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투표관리원 등 현장 공무원 참고인 조사

선거 당일 용지 배부·관리 경위 집중 추궁

'분실 의혹' 선관위 직원 등 수사 확대 전망

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 지난 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 당시 투표소 현장을 관리했던 실무자급 공무원들을 조사했다.

18일 법조계에 따르면 합수본은 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 등 9명을 참고인 신분으로 이날 불러 조사했다.

6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부가 당시 투표소 현장을 관리했던 실무자급 공무원들을 대거 조사한다. 사진은 지난 10일 오후 서울 서대문구 연세대학교 학생회관 앞에서 학생들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 연세인 시국선언을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 소환 대상에는 투표용지 부족 사태가 일어났던 서울 지역 투표소 투표관리원 등이 포함됐다. 이들은 지방선거 당일 용지 배부 등 업무를 담당한 것으로 알려졌다.

합수본은 이들을 상대로 투표 당일 용지 부족 경위 등을 조사했다. 투표관리원 등 참고인에 대한 조사가 마무리되면, 중앙선거관리위원회(선관위) 직원들에 대한 소환조사도 이뤄질 것으로 전망된다.

한편 합수본은 선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 분실 관련 의혹도 수사 중이다. 전날 국민의힘이 제출한 선관위의 '외유성 출장 의혹' 고발장도 접수해 검토하고 있다.

yek105@newspim.com