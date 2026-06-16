'투표용지 부족' 합수본, 잠실7동 투표관리원 참고인 소환

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오늘 중 서울중앙지검에 합수본 사무실 설치 완료

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 잠실7동 투표관리원을 참고인으로 소환했다.

16일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 투표용지 부족 사태가 발생했던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표관리원을 맡았던 지방자치단체 공무원을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 잠실7동 투표관리원을 참고인으로 소환했다. 사진은 지난 10일 오후 서울 서대문구 연세대학교 학생회관 앞에서 학생들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 연세인 시국선언을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

잠실7동 제2투표소는 지방선거 당일 투표용지 부족으로 투표 마감 시각을 오후 10시로 미룬 곳이다. 합수본은 해당 공무원을 상대로 투표용지가 부족하게 된 경위와 이후 대응 상황 등을 조사할 것으로 보인다.

서울중앙지검에 마련된 합수본 사무실 설치도 이날 완료될 예정이다. 경찰 측 파견 인원도 이날 중 합류한다.

합수본은 실무진에 대한 참고인 조사를 통해 투표용지 부족 사태 경위를 파악한 뒤, 중앙선거관리위원회의 실무진과 고위층에 대한 조사를 진행할 것으로 보인다.

hong90@newspim.com