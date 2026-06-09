'투표용지 부족 진상규명' 검·경 합수본 구성…본부장에 김태훈 3차장검사

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서울중앙지검에 설치…총 27명 규모

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 검찰·경찰 합동수사본부가 구성됐다.

대검찰청은 9일 서울중앙지검에 투표용지 부족 사태 검·경 합동수사본부를 구성했다고 밝혔다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 검찰·경찰 합동수사본부가 구성됐다. 대검찰청. [사진=뉴스핌 DB]

대검은 "검찰과 경찰은 지난 6･3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안을 신속하고 철저하게 규명하기 위해 '검경 합동수사본부'를 서울중앙지검에 설치하기로 했다"고 했다.

합수본은 총 27명 규모로 검찰에서 12명 경찰에서 15명이 파견됐다. 김태훈 서울중앙지검 3차장검사가 본부장을 맡았다.

합수본은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 선관위의 투표용지 수급 계획 수립 과정과 의사결정 구조, 투표소 현장 대응 경위 등을 전반적으로 수사할 계획이다.

앞서 경찰은 노태악 중앙선거관리위원장 등을 직무유기 혐의로 고발한 시민단체 간부를 소환 조사했으며, 선거 종사자들의 대화방 자료를 확보하는 등 초동 수사에 주력했다.

이번 조처는 지난 7일 이재명 대통령이 "이번 사태는 국민주권의 근간을 훼손한 중대한 사안"이라며 검·경 합수본을 통해 책임 소재와 사건 전모를 철저히 규명하라고 지시한 데 따른 것이다.

대검은 "본격적인 합동수사본부 출범 전에도 검경 전담수사팀은 상호 협력하며 역량을 집중해 신속한 수사를 진행할 것"이라고 밝혔다.

hong90@newspim.com