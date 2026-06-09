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2026.06.09 (화)
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[투표지 사태] 법조계 "특검으로 진상규명" vs "특검 조사가 제대로 될까"

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  • 법조계가 9일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 특검 도입 필요성을 두고 찬반으로 엇갈렸다.
  • 찬성 측은 초유의 참정권 침해 사안인 만큼 정치적으로 독립된 특검을 통해 진상을 규명해야 한다고 주장했다.
  • 반대 측과 검찰 내부는 기존 수사 선행과 인력난, 선거사건 공소시효 등을 이유로 특검 추진에 회의적인 입장을 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"사안의 심각성·특수성상 반드시 특검"
"범죄 혐의 있다면 수사기관 수사 우선"

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 초유의 6·3 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 정치권에서 국정조사와 특별검사 도입 요구가 제기되는 가운데, 법조계에서는 특검 필요성을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 참정권 침해라는 사안의 중대성에는 대체로 공감하지만, 특검까지 확대할 사안인지에 대해서는 시각 차가 뚜렷하다. 

초유의 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 정치권에서 국정조사와 특별검사 도입 요구가 제기되는 가운데, 법조계에서는 특검 필요성을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 사진은 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장 개표소 앞에서 재선거를 촉구하며 구호를 외치는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "특검 통해 진상규명" vs "수사기관에서 우선 수사"

9일 법조계에 따르면 특검에 찬성하는 측은 대한민국에서 전례가 없는 상황인 만큼, 상정성이 있고 정치적으로 독립적인 수사기관의 수사를 통해 진실을 밝혀야 한다는 입장이다.

곽준호 변호사(법무법인 청)는 "참정권 침해는 민주주의 사회에서 가장 기본적인 선거에 대한 부분"이라며 "사안의 심각성이나, 특수성상 반드시 특검을 통해 진상을 규명해야 한다"고 강조했다.

곽 변호사는 그러면서 "특검 임명은 대통령이 하겠지만, 공정성을 위해 야권 쪽에서 추천하는 검사들 중에서 선택하도록 법을 정하면 오해의 소지가 없을 것"이라고 부연했다.

최건 변호사(법무법인 건양)는 "국정조사가 실시되더라도 여당과 야당의 정치공세로 흐를 가능성이 있다"며 "정치적으로 이용될 가능성을 막고, 일각에서 제기하는 의혹을 잠재우기 위해서라도 특검이 방법이 될 수 있다"고 전했다.

반대 측은 그러나 이번 사안과 특검을 연결짓는 건 특검의 제도적 취지와 맞지 않다는 주장을 펴고 있다.

김태규 변호사(법무법인 강남)는 "범죄 혐의가 있다면 수사기관에서 우선 수사를 진행하는 것이 절차고, 이 과정에서 외압이 드러났을 경우 특검으로 가는 것이 일반적"이라며 "지금처럼 정쟁이 있는 상황에서는 특검이 누굴 혼내주겠다거나 이런 기관은 아니지 않나"라고 지적했다.

김 변호사는 "검찰 수사권은 다 박탈해놓고, 이제와서 특검에서 수사하라고 하는 게 모순"이라며 "특검에서 어떤 조사가, 제대로 이뤄질 거라고 생각하는 것도 의문"이라고 덧붙였다.

대검찰청. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 檢 내부 "인력 없는데…" 난감

이런 가운데 검찰 내부에서는 연이은 인력 파견으로 난감한 분위기가 감지된다.

검찰 한 관계자는 "2차종합특검에도 검사들이 많이 파견되지 못했고, 투표용지 부족사태와 관련해 검·경 합동수사본부도 만들고 있다"며 "(투표용지 부족사태) 특검 취지야 공감하지만, 물리적으로 가능할지 모르겠다"고 말했다.

이 관계자는 그러면서 "물리적으로 불가능하진 않지만, 정작 이재명 대통령이 전날 기자회견에서 검찰에 대한 국민의 불신이 크다고 하지 않았나"라며 특검 출범에 대해 회의적인 입장을 드러냈다.

실제로 2차 종합특검은 파견검사 정원이 15명이지만 인력 부족으로 정원을 채우지 못하고 12명만 근무하고 있다. 여기에 정교유착 합동수사본부, 투표용지 부족사태 합수본 등 특정 사건을 전담하는 검사들은 기존 업무에서 빠져 있어 검찰 내부의 인력난을 호소하는 목소리가 크다. 일부 부서에서는 부장검사 아래 2~3명의 검사만 근무하는 상황도 있는 것으로 전해졌다.

또 6·3 전국동시지방선거가 치러진지 얼마 지나지 않았다는 점도 특검 출범의 부담 요인으로 꼽힌다. 

공직선거법의 경우 공소시효가 6개월이기 때문에 오는 12월말까지는 사실상 선거사건에 집중해야 한다. 경찰에 따르면 지난 3일까지 전국에서 4191명의 선거사범을 적발해 265명을 송치하고 3394명을 수사하고 있다. 이들 사건이 검찰로 송치돼 사건을 맡게 되면 특검에 파견할 여력이 없다는 게 검찰 내부 판단이다.

앞서 전일 이재명 대통령은 사법·입법·행정·헌법재판소 4부 요인들을 만나 이번 투표용지 부족 사태에 대해 중대한 참정권 침해로 규정했다. 이들은 철저한 진상 규명과 선거관리 제도 개혁에 나서기로 했다. 

right@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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