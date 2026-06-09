민주 "투표용지 국조특위 다음주 의결…6월 셋째 주까지 원구성 마칠 것"

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한병도 "민주주의와 참정권을 치명적으로 훼손한 참사"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 6·3 지방선거 과정에서 발생한 '투표용지 부족 사태' 조사를 위한 국정조사 계획서를 다음주 국회 본회의에서 의결하기로 했다.

한병도 민주당 원내대표는 9일 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이번 사태는 대한민국 민주주의와 참정권 모두를 치명적으로 훼손한 참사"라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 "이번주 즉각 본회의를 개최해 국정조사 계획서를 보고하겠다"며 "다음주 본회의에서 곧장 의결해 최단기간 내에 특위를 가동하도록 하겠다"고 말했다.

이어 "국정조사와 별도로 선거제도개혁 태스크포스(TF)를 조속히 설치하겠다"며 "선거관리 체계의 전면 개혁을 위해 공직선거법과 선거관리위원회법 개정에도 곧장 착수하겠다"고 말했다.

국회 후반기 원구성을 두고는 "20대 국회는 48일, 21대 국회는 54일이나 걸렸다. 15대 국회부터 21대 국회까지 평균 40일로 잘못된 관례가 마치 당연한 것처럼 굳어져 왔다"며 "민주당은 후반기 원구성에 두 달 가까이 소요되던 과거 관례를 반드시 타파할 것"이라고 했다.

한 원내대표는 "국회가 소모적인 정쟁이나 한가로운 자리 다툼을 하며 허비할 시간이 없다"며 "민주당은 조속하게 원구성을 마치고 상임위를 전면 가동해 민생 입법을 처리하도록 할 것"이라고 강조했다.

이주희 민주당 원내대변인은 회의 후 기자들과 만나 "국민의힘의 원내대표 선출 이후 협상이 본격화될텐데 저희는 셋째주에 원구성을 마무리하는 것을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

jeongwon1026@newspim.com