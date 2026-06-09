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[투표지 사태] 투표 못한 책임은 누구에게…공동소송·국가배상 주목

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  • 9일 선관위 투표용지 부족에 배상론이 나왔다
  • 법조계는 선거권 침해 땐 국가배상 가능하다고 봤다
  • 다만 원고가 과실과 인과관계 입증해야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법조계 "중과실 인정 땐 손배 청구 가능"
"국가배상 가능하지만 입증이 관건"…손해·인과관계 증명 필요
법원, 과거 공무원 과실로 투표권 침해 유권자들에 국가 배상 인정

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 6·3 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 당일 전국 곳곳에서 발생한 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 국가배상 청구 가능성이 주목되고 있다. 법조계는 선거관리위원회의 과실이 인정될 경우 선거권 침해를 이유로 한 손해 배상 청구가 가능하다는 분석이다.

9일 법조계에 따르면 지난 6·3 지방선거 본투표에서 투표용지가 실제로 부족했던 곳은 총 91곳이었던 것으로 집계됐다. 중앙선거관리위원회는 당초 50곳이었다고 했지만, 실제 투표지가 모자랐던 투표소가 더 많았던 것으로 드러난 것이다. 이에 따라 선거일에 투표를 하지 못한 유권자의 규모도 더욱 늘어날 전망이다. 

◆ "투표용지 공급 못한 것 자체가 위법"… 국가배상 청구 가능성 부상

국가 시스템의 결함이나 제도 운영상의 하자, 공무원의 직무상 과실로 국민이 피해를 입은 경우 국가배상법 제2조에 따라 국가를 상대로 손해 배상을 청구할 수 있다. 성립 요건은 ▲공무원의 직무 관련 행위 ▲고의 또는 과실 ▲위법성 ▲손해와 행위 사이의 인과관계 등이다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 당일 전국 곳곳에서 발생한 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 국가 배상 청구 가능성이 제기되고 있다. 사진은 투표용지 부족 사태를 시각화한 일러스트. [이미지=박민경 기자, ChatGPT 활용]

법조계에서는 이번 사태 역시 선관위의 직무상 과실과 유권자의 선거권 침해가 인정될 경우 국가 배상 청구가 가능할 것으로 보고 있다. 고의가 없더라도 중대한 과실이 인정되면 불법 행위가 성립할 수 있다는 것이다.

차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 "공무원이 직무 수행 과정에서의 불법 행위로 국민에게 손해를 끼친 경우 국가 배상이 가능하다"며 "불법 행위는 고의뿐 아니라 과실로도 성립할 수 있고, 특히 중과실이 인정되면 책임은 더욱 명확해진다"고 말했다.

이번 사안과 관련해서는 투표용지 공급 의무가 있음에도 불구하고 이를 제때 이행하지 않은 점이 핵심 쟁점으로 지목된다. 차 교수는 "대기표 발급이 제대로 이루어지지 않은 정황 등과 함께 투표용지를 적시에 공급하지 않은 것은 그 자체로 위법한 부작위에 해당한다"고 말했다. 

또 "일부 유권자는 선거권을 행사하지 못했을 수 있고, 출구 조사 결과가 공표된 이후에야 투표를 하게 된 경우도 있다"며 "장시간 대기로 사실상 투표 참여가 제한된 경우 역시 선거권 행사에 중대한 장애를 입은 것으로 평가할 수 있다"고 말했다.

다만, 이창현 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수는 실제 승소까지는 상당한 입증 과정이 필요하다고 내다봤다.

이 교수는 "국가기관의 고의 또는 과실이 인정돼야 하고 실제로 참정권을 행사하지 못했다는 점도 입증해야 한다"며 "국가 배상은 국가를 상대로 한 민사 소송인 만큼 원고 측이 손해 발생 사실과 손해와 행위 사이의 인과관계를 모두 입증해야 한다"고 설명했다.

◆ 법원도 선거권 침해 국가 배상 인정…"공동소송 가능성도"

법원은 과거에도 공무원의 과실로 유권자가 선거권을 행사하지 못한 경우 국가 배상 책임을 인정한 바 있다. 

서울중앙지법은 지난해 담당 공무원의 착오로 수형인 명부에서 이름이 삭제되지 않아 2020년 총선과 2022년 대선·지방선거에 참여하지 못한 허모 씨에게 국가가 총 600만 원의 위자료를 지급하라고 판결했다. 재판부는 공무원의 명부 관리상 과실이 선거권 침해로 이어졌다고 판단했다.

법원은 과거에도 공무원의 과실로 유권자가 선거권을 행사하지 못한 경우 국가 배상 책임을 인정한 바 있다. 사진은 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 이어가고 있는 9일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에서 시민들이 구호를 외치고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

대전지법도 2015년 수형인명부에 죄목이 잘못 기재돼 교육감 선거에 참여하지 못한 부녀에게 국가가 각각 200만 원을 배상하라고 판결했다. 당시 재판부는 담당 검찰 직원에게 전산 입력을 정확히 해야 할 직무상 의무가 있었다고 봤다.

발달장애인 유권자에 대한 투표 보조 거부 사건에서도 국가 배상 책임이 인정됐다. 부산고법은 지난해 제20대 대통령 선거 과정에서 적절한 투표 보조를 받지 못한 발달장애인 유권자들에게 국가가 각각 100만 원의 위자료를 지급하라고 판결했다.

법조계에서는 이번 사태와 관련해 다수의 피해자가 함께 소송에 나설 가능성도 거론한다.

차 교수는 "국가 배상 사건은 제도적 의미의 집단 소송이 아니라 다수 피해자가 같은 변호인에게 소송을 위임해 공동으로 진행하는 방식이 될 가능성이 높다"고 설명했다.

이어 "위자료 액수가 통상 크지 않은 점을 고려하면 공동 대응이 현실적인 방식이 될 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 대한변호사협회(변협)는 성명서를 통해 "중앙선관위는 이번 사태를 단순한 실무상 오류로 축소해선 안 되며 헌법 기관으로서 국민 참정권 수호에 실패한 중대한 사태로 받아들여야 한다"고 밝혔다.

그러면서 이번 사태는 모든 국민이 공정하고 평등하게 투표권을 행사할 수 있도록 보장하여야 할 헌법상 책무를 방기한 것으로 민주주의 국가에서 도저히 용납될 수 없다고 비판했다.

pmk1459@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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