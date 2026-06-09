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2026.06.09 (화)
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[투표지 사태] 합수본 출범, 선관위 강제수사 '초읽기'...'미필적 고의' 입증 여부가 관건

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  • 검·경 합수본이 9일 선거용지 부족 사태 수사에 착수해 선관위에 대한 강제수사 가능성이 커졌다고 했다.
  • 수사 초점은 투표용지 110% 예산 확보 후 50%만 인쇄한 선관위 의사결정의 적법성과 대응 지연 책임 규명에 맞춰졌다고 했다.
  • 법조계는 투표방해에 대한 미필적 고의가 입증되면 직무유기 등 형사처벌 가능성이 있지만 단순 행정착오로 볼 여지도 있다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

27명 규모 검경 합수본 출범…본부장에 김태훈 3차장
"미필적 고의 인정될 수도"…"수사 상황 지켜봐야"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 검·경 합동수사본부가 9일 구성되면서, 선거관리위원회에 대한 강제수사 등 본격 수사가 초읽기에 들어갔다. 수사의 핵심은 투표지 관리 과정에서의 위법 여부뿐 아니라, 선관위 관계자들이 결과를 예견하고도, 이를 용인했는지에 대한 '미필적 고의' 입증에 맞춰질 전망이다. 법조계는 합수본이 고의성을 명확히 입증할 경우, 형사처벌이 가능할 것으로 본다.

법조계에 따르면 대검찰청은 이날 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 합수본을 서울중앙지검에 설치하기로 했다. 김태훈 서울중앙지검 3차장검사가 본부장을 맡으며, 검찰에서 12명, 경찰에서 15명이 파견된다. 검찰에서는 김태훈 3차장을 비롯해 김형원 중앙지검 공공수사2부장과 검사 4명, 수사관 6명이 합류한다. 대검은 합수본 출범 이전에도 경찰과 협력해 신속히 수사를 진행하겠다고 강조했다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 검·경 합동수사본부가 구성되면서 선거관리위원회에 대한 수사가 속도를 낼 전망이다. 법조계에서는 향후 합수본 수사를 통해 투표를 방해하려는 고의성이 인정될 경우 형사처벌도 가능할 것이란 전망이 나온다. 대검찰청. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 선관위, 110% 예산 확보하고 50%만 인쇄…'의사결정' 적법성 쟁점

6·3 지방선거 본투표 당일 전국 91개 투표소에서 초유의 투표용지 부족 사태가 발생했고, 이로 인해 일부 유권자들이 투표를 포기하게 되면서 참정권 침해 논란이 거세게 일었다. 투표용지가 부족했던 곳은 서울 송파구 투표소 20곳을 포함해 서울이 42곳, 경기 23곳, 인천 11곳, 대구 4곳, 부산 3곳, 울산 2곳, 충북 1곳, 전북 1곳, 전남 2곳, 경남 2곳이었다.

지난 7일 이재명 대통령이 "이번 사태는 국민주권의 근간을 훼손한 중대한 사안"이라며 검·경 합수본을 통해 책임 소재와 사건 전모를 철저히 규명하라고 지시하면서 수사가 급물살을 탔다.

이후 서울경찰청 광역범죄수사대는 노태악 중앙선거관리위원장 등을 직무유기 혐의로 고발한 시민단체 간부를 전날 소환 조사했으며, 선거 종사자들의 대화방 자료를 확보하는 등 초동 수사에 주력했다.

향후 합수본 수사의 초점은 선관위의 투표용지 수급 계획 수립 과정과 의사결정 구조, 현장 대응 경위 등에 맞춰질 것으로 보인다. 특히 중앙선관위가 유권자의 110%에 달하는 투표용지 예산을 확보하고도 실제 인쇄 지침을 50% 수준으로 대폭 낮춘 배경이 핵심 규명 대상이다.

선관위는 2022년 6·1 지방선거 이후 남은 투표용지의 회수와 폐기에 예산이 낭비되고, 유출 시 부정선거 시비에 휘말릴 수 있다는 여론을 의식해 이번 선거부터 인쇄량을 기존 60%에서 50%로 낮춘 것으로 알려졌다. 그러나 사전투표율이 높았던 상황에서 선관위의 행정이 지나치게 안일했다는 지적이 나온다.

경찰은 용지를 공급한 인쇄업체를 특정했으며, 투표하지 못한 시민들과 현장 공무원들을 대상으로 조사를 진행한 것으로 알려졌다.

선거 당일 투표소 현장에서 용지 부족 우려가 제기됐음에도 선관위의 대응이 늦었다는 점 역시 주요 수사 대상이다. 이에 따라 사태 대응에 최종 책임이 있는 선관위 수뇌부를 겨냥한 강제수사도 본격화될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 이어가고 있는 9일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에 재선거를 요구하는 팻말이 설치되어 있다. 2026.06.09 ryuchan0925@newspim.com

◆ '단순 예측 실패' vs '의식적 방임'…법조계 형사처벌 전망 엇갈려

현재 선관위 관계자들에게 적용된 주요 혐의는 형법상 직무유기와 직권남용이다. 전날 고발인 조사 과정에서 공직선거법 위반 혐의도 추가된 것으로 파악됐다. 합수본은 향후 수사를 통해 드러나는 사실관계에 따라 적용 법조를 정리할 것으로 보인다.

직무유기가 성립하려면 공무원이 정당한 이유 없이 고의로 직무를 방임하거나 포기했다는 점이 입증돼야 한다. 결국 선관위 관계자들이 투표용지 부족 사태와 관련해 의식적으로 자신들의 직무를 방임·포기했다는 점이 인정되는지가 관건이다.

법조계 일각에서는 직무유기에 관한 '미필적 고의'가 인정될 경우 형사처벌로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.

서초동의 한 변호사는 "선관위가 이번 지방선거에 대해 세웠던 계획 자체가 굉장히 불합리하고, 투표용지가 부족할 것이 뻔히 예상되는 상황인데도 무책임하게 (선거를) 진행했다면 형사처벌 가능성도 있다"며 "투표용지가 부족할 것이 분명히 예상되는데도 '일단 있어보자'는 정도로 일관했다면 미필적 고의가 인정될 수 있다"고 설명했다.

다만, 법원 판례상 단순한 행정 착오나 정책적 오판, 업무 태만 등은 처벌 대상에서 제외되는 만큼 실제 유죄를 이끌어내기는 쉽지 않을 것이라는 신중론도 만만치 않다.

한 현직 부장검사는 "선관위 관계자들이 선거 당일 아예 출근을 안 했거나 업무를 아예 안 봤다면 모를까, 적절한 조치를 신속하게 취하지 못했다는 정도로 직무유기가 성립하긴 어렵다"며 "향후 합수본 수사를 통해 추가적인 사실관계를 밝혀내고 법률적으로 검토해봐야 할 것"이라고 말했다.

hong90@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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