합수본, '투표용지 부족' 공무원 8명 참고인 조사

AI 핵심 요약beta
- 검경 합동수사본부가 22일 투표용지 부족 사태 관련 투표소 공무원 8명을 참고인으로 불러 조사했다
- 합수본은 압수수색과 참고인 조사로 선관위의 투표용지 인쇄 축소 결정 및 부실 대응 의혹을 규명 중이다
- 수사가 본격화하면 선관위 윗선 조사와 함께 투표용지 보관 상자 분실 및 외유성 출장 의혹도 다룰 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선관위 등 7곳 압수수색 자료 분석도 병행 중
허철훈·노태악 등 윗선 조사 가능성도 거론돼
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 '투표용지 부족 사태'의 원인을 규명 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 당시 투표소 현장을 관리했던 실무자급 공무원들에 대한 조사를 이어가고 있다.
22일 법조계에 따르면 합수본은 지난 3일 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 8명을 참고인 신분으로 이날 불러 조사한다.
8명의 공무원은 투표용지 부족 사태가 일어났던 서울 지역 투표소 2곳에서 용지 배부 등 업무를 담당했던 것으로 알려졌다.
합수본은 이들을 상대로 투표 당일 상황과 용지 부족 사태 발생 이후 대응 상황 등을 구체적으로 확인할 예정이다.
합수본은 지난 16일 잠실7동 제2투표소 관계자 2명을 시작으로, 18일 투표소 3곳 관계자 9명, 19일 청담동 투표소 관계자 2명, 20일 개포2동 투표관리관 등을 잇따라 조사하며 선거 당일 상황을 재구성하고 있다.
합수본은 지난 11일 중앙선관위와 서울시선관위, 송파·서초·강남·광진·동작구선관위 등 7곳을 압수수색했다. 현재 확보한 자료도 분석 중이다.
합수본은 선관위가 투표용지 인쇄 매수 축소를 졸속으로 결정하고, 선거 당일 제대로 된 대응을 하지 않았다는 의혹을 우선 수사하고 있다.
압수물 분석과 참고인 조사를 거쳐 수사가 본격화하면, 허철훈 전 중앙선관위 사무총장과 노태악 전 중앙선관위원장 등 윗선 조사도 이뤄질 전망이다.
한편 합수본은 선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 분실 관련 의혹도 수사 중이다. 국민의힘이 지난 17일 제출한 선관위의 '외유성 출장 의혹' 고발장도 접수해 검토하고 있다.
yek105@newspim.com