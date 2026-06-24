'李대통령 명예훼손' 모스 탄 교수, 경찰 불출석…'언론 노출 안돼'

AI 핵심 요약beta
- 탄 교수가 24일 대통령 명예훼손 피의자 조사에 불출석했다.
- 탄 측은 개인정보 보호조치 약속 불이행을 이유로 기일 재협의를 요청했다.
- 탄은 살인사건 연루 허위 발언 혐의를 받으며 이날 저녁 잠실에서 기자회견을 열 예정이다.
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대표적인 부정선거론자…오후 잠실 개표소 시위 현장서 기자회견
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 명예훼손 혐의로 조사를 받기로 했던 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 경찰에 불출석했다.
24일 경찰에 따르면 탄 교수는 이날 오전 10시 이 대통령 명예훼손 혐의 관련 피의자 신분으로 서울경찰청에 출석해 조사를 받을 예정이었으나 오지 않았다.
탄 교수 측 변호인단은 오전 10시20분쯤 언론에 "도착 20분 전에 서울청에서 연락이 왔다"며 "처음 약속과 다르게 개인정보보호조치를 하지 않기로 일방적으로 통지해 오늘은 불출석하되 보호조치 전제 하에 기일 협의하여 재출석한다"고 설명했다.
탄 교수는 이날 출석 과정에서 언론에 노출되지 않기를 바란 것으로 전해진다. 그러나 현장에는 취재진이 서울경찰청 민원 안내실까지 들어가 포진했다.
변호인단은 기일 변경 신청서에 "귀청에서 스스로 약속한 개인정보 보호조치를 출석 시간 20분 전 위반했으므로 부득이 출석기일 재협의를 요청한다"며 "개인정보 보호조치가 귀청의 약속대로 이행되지 않은 책임은 귀청에 있다"고 강조했다.
탄 교수는 지난해 미국에서 열린 기자회견 등에서 이 대통령이 청소년 시절 살인사건에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위 발언을 한 혐의를 받는다. 경찰은 탄 교수가 지난달 한국 입국 후 출석 요구에 응하지 않자 출국 정지 조치를 했다.
한편 부정선거를 주장해 온 탄 교수는 이날 오후 8시쯤 잠실 개표소 봉쇄 시위 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 열 예정이다.
calebcao@newspim.com