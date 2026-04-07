중앙선관위 "정원오 여론조사 왜곡 의혹 관련 자료 경찰에 넘겨"

AI 핵심 요약beta
- 중앙선관위가 7일 정원오 예비후보 측 여론조사 왜곡 의혹 자료를 경찰에 넘겼다.
- 김재섭 국민의힘 의원이 정 예비후보를 공직선거법 위반으로 고발했다.
- 정 예비후보 측은 허위 왜곡 프레임이라며 강력 반발했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중앙선거관리위원회가 7일 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 측이 여론조사 결과를 재가공해 왜곡했다는 의혹 관련 자료를 경찰에 넘긴 것으로 파악됐다.
중앙선관위는 "이날 오후 3시 25분경 서울경찰청에 수사 자료 통보 조치를 했다"고 밝혔다.
그러면서 "해당 사안은 경찰에 고발장이 접수되어 기수사 중인 사안으로 수사기관의 신속한 판단 등을 위한 것"이라고 설명했다.
앞서 김재섭 국민의힘 의원은 이날 오전 정 예비후보를 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.
김 의원은 "정 후보 측은 최근 여론조사 결과를 왜곡해 홍보물을 제작·유포했다. 이는 민주주의의 근간인 선거의 공정성을 훼손하는 명백한 공직선거법 위반"이라며 "당선 무효는 물론 피선거권 박탈이라는 엄중한 심판이 따르는 중죄"라고 주장했다.
이에 대해 정 예비후보 측은 "허위와 왜곡이 개입될 여지는 없다"며 "이를 허위와 왜곡이라는 프레임으로 엮으려는 시도는 시민들의 수준 높은 정치 의식을 저급하게 평가하는 행위"라고 반발했다.
jeongwon1026@newspim.com