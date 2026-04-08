정원오, '대권 바라본 박원순·오세훈 똑같다' 발언에 "정중하게 사과"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 8일 박원순·오세훈 전·현 시장 비판 발언에 사과했다.
- 그는 전날 라디오에서 두 시장이 대권을 바라봐 불행해졌다고 지적했다.
- 박원순 시장 곁에서 지켜본 경험을 바탕으로 시민 중심 다짐을 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 '대권을 바라본 박원순 전 서울시장과 오세훈 서울시장은 똑같다'라는 취지의 발언에 대해 "마음의 상처를 입으신 분들께 정중하게 사과드린다"고 8일 페이스북을 통해 밝혔다.
전날 정 후보는 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 '대선에 대한 꿈은 없냐'는 질문에 "서울시장이라는 자리는 어느 개인의 대권을 위한 징검다리가 아니고 시민을 위한 든든한 돌다리여야 한다"라며 "시장직을 수행하는 사람이 대권을 바라보면 그때부터 불행해진다, 그렇게 확신한다"고 밝혔다.
그러면서 "제가 경험해 본 박원순 전 시장 그리고 오세훈 시장이 똑같다"라며 "대권을 바라보기 시작하는 것부터 스탠스가 흔들리고 그로부터 이상한 일들이 생기고, 이상한 고집을 피우시고 그런 것이 바로 대권을 바라봤기 때문"이라고 언급했다.
관련해 정 후보는 "저는 박원순 시장님 곁에서 누구보다 가까이 지냈고, 시장님의 고뇌를 지켜보면서 너무도 안타깝게 생각했던 사람"이라며 "제가 말씀드리고자 했던 취지는 서울시장은 오직 시민의 삶과 서울의 미래에 집중해야 하는 자리이며 저 또한 그 책임에만 전념하겠다는 다짐이었다"고 했다.
그러면서 "그 뜻을 전하는 과정에서 많은 분께 상처와 심려를 드렸다. 늘 겸손한 자세로, 서울의 미래와 시민의 민생으로 평가받겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com