KGM, 인천 부평에 '3S 복합 대리점' 개소

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 27일 인천 부평에 원스톱 3S 복합대리점을 개소했다
- 인천부평대리점은 판매·정비·부품을 한 공간에 통합했다
- 문화공간과 편의시설을 마련해 대기시간 활용도를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG모빌리티(KGM)가 지난 27일 인천 부평에 차량 판매부터 정비까지 원스톱 서비스를 제공하는 복합 대리점을 개소했다고 28일 밝혔다.
인천부평대리점으로 운영되는 이 시설은 KGM 부평서비스센터 부지 약 2천 평을 활용했다. 차량 전시·시승·구매를 담당하는 판매, 차량 점검과 수리를 제공하는 서비스, 순정 부품을 보유한 부품 체계를 통합한 공간이다.
그간 고객들은 차량 구매와 정비를 위해 전시장과 서비스센터를 각각 방문해야 했다. 이번 개소로 차량 관리 전반의 모든 서비스를 한 곳에서 처리할 수 있게 됐다.
시설에는 판매·정비 기능 외에도 문화 복합 공간이 마련돼 있다. 정원과 휴게 공간, 스크린 골프, 골프 연습 타석 등을 갖춰 서비스 대기 시간을 활용할 수 있도록 했다.
개소식에는 KGM 권교원 사업부문장(전무)과 김광호 서비스사업본부장(상무), 인천부평대리점 김명철 대표 등이 참석했다. 권 전무는 "구매부터 사후 관리까지 고객의 자동차 생활 전반을 책임지는 거점을 확보했다"고 말했다.
y2kid@newspim.com