민주당, 서울시장 본경선 돌입…여야 정원오 '막판 집중 견제'

7~9일 본경선 실시…당원 투표·여론조사 50%씩

지지율 1위 정원오에 각종 공세 이어져

도이치모터스 유착·칸쿤 출장 의혹 몰아쳐

여론조사 조작·아기씨당 인수 거부 논란도

정원오 "여론조사 반영된 좋은 결과 나올 것"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 더불어민주당 서울시장 후보 본경선 투표가 막을 올린 가운데 여야 양측에서 지지율 1위 정원오 민주당 서울시장 예비후보를 둘러싸고 막판 견제구가 이어지고 있다.

국민의힘은 칸쿤 출장 논란을 중심으로, 민주당은 성동구-도이치모터스 유착설 및 여론조사 결과 왜곡 등에 대해 공세 중이다.

7일 정치권에 따르면 민주당은 이날부터 9일까지 사흘간 서울시장 본경선 투표를 진행한다. 당원 투표 및 국민 여론조사를 50%씩 각각 반영하며, 과반 이상 득표자가 최종 후보로 발탁된다. 만약 과반 득표자가 없으면 본경선 1, 2위 후보가 17~19일 결선투표를 치러야 한다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 3일 서울 여의도 KBS 스튜디오에서 열린 더불어민주당 서울시장 본경선 후보자 2차 합동토론회에서 토론을 준비하고 있다. 2026.04.03 photo@newspim.com

최근까지 정 후보는 서울시장 후보 중 가장 높은 지지율을 보였다. 동아일보가 리서치앤리서치에 의뢰해 지난 1일 공개한 여론조사에 따르면 서울시장 가상 양자 대결에서 '정 후보에게 투표하겠다'는 응답은 42.6%, 오세훈 서울시장은 28.0%로 두 후보 간 격차는 14.6%포인트로 나타났다.

박주민 민주당 서울시장 예비후보(39.6%)와 오 시장(28.2%)과의 양자 대결에서도 11.4%포인트의 격차가 벌어졌다. 지난달 29~30일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 무선 전화 면접 방식으로 조사했으며(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률 8.6%) 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지를 참고하면 된다.

예비경선 초반부터 정 후보는 성동구청장 시절 도이치모터스 유착설 등을 시작으로 각종 공세를 받았다. 정 후보가 도이치모터스에 성금 기부 및 성동구청장배 골프대회 후원을 받고 용적률 등 각종 편의를 봐 줬다는 게 골자다. 이에 대해 박 후보는 도이치모터스가 김건희 여사와 주가조작에 연루된 기업인 점을 들어 비판을 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김재섭 국민의힘 의원이 7일 오전 서울 종로구 서울경찰청 종합민원실 앞에서 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보에 대한 공직선거법 위반 관련 고발장 접수를 하기 전 입장을 밝히고 있다. 2026.04.07 ryuchan0925@newspim.com

가장 큰 주목을 받은 것은 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 칸쿤 출장 논란이다.

김 의원은 정 후보가 구청장 자격으로 지난 2023년 멕시코에서 열린 국제참여민주주의포럼에 참석하며 성동구청 여성 직원과 동행하고, 출장 서류를 '남성'으로 거짓 작성했다고 주장했다. 민선 8기 중 14번의 해외 출장이 있었는데 여성 직원만을 동행한 것은 당시가 유일하며, 출장 후 해당 직원은 성동구청에서 높은 급수의 직위로 채용됐다고도 했다.

정 후보 측은 성별 표기는 구청 측 단순 실수라고 설명했다. 또 출장은 멕시코선거관리위원회 등이 성동구청장을 공식 초청에 따른 것이며, 정 후보와 여성 직원 외에도 김두관 전 국회의원·이정옥 전 여성가족부 장관 등 11명의 한국 참여단이 함께 참석했다고도 밝혔다. 이후 김 의원을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 성동경찰서에 고발하는 등 강경하게 대응했다.

이후로도 파장은 여전하다. 김 의원에 이어 이준석 개혁신당 대표도 "문서가 왜 조작됐는지 성실하게 답해야 한다"고 발언했다. 지난 7일에는 성동구 주민 5명은 서울시 옴부즈만위원회에 '정 후보가 특정 공무원과 동행하게 된 경위·문서 성별오기·사후 서명 조작 의혹 등에 대해 밝혀 달라'는 취지로 주민감사를 청구하기도 했다.

본경선을 코앞에 두고 여론조사 왜곡, 성동구 굿당(아기씨당) 인수 거부 등 의혹이 제기되기도 했다.

[사진=정원오 민주당 서울시장 예비후보 캠프]

앞서 박 후보는 '정 후보 측이 여론조사 홍보물을 스스로에게 유리하게 조작했다'고 비판했다. 홍보물에는 정 후보가 박 후보보다 많게는 약 30%포인트 앞선다고 표현했는데, 이는 모름이나 무응답층을 임의로 제외했다는 것이다. 정 후보 측은 허위나 왜곡은 없다고 했지만, 이날 박 후보와 전현희 후보는 '중앙선관위의 유권해석이 나올 때까지 본경선 일정을 유예하는 등 조치가 필요하다'라는 취지의 입장문을 공동 발표했다. 김 의원은 관련해 정 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.

윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 아기씨당 인수에 대해 '성동구가 기부채납을 조건으로 사업을 인가했지만, 실제 건물 완공 후 위법이라며 인수를 거부했다'고 주장했다. 관련해 윤 후보는 "(정 후보는) 인허가권을 쥔 지자체장이지역토착세력과 결합해 어디까지 횡포까지 부릴 수 있는지, 즉 왜 이런 주민보호장치가 필요한지 여실히 보여주는 인물"이라고 했다.

한편 각종 논란에도 정 후보는 승리를 자신하는 모습이다. 정 후보는 이날 오전 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 참석해 "그동안 당심과 민심이 거의 하나로 움직여 왔다"라며 "지난 컷오프 때 나타났던 당심과 또 최근 여론조사가 잘 반영된 좋은 결과가 나오리라고 기대하고 있다"고 했다.



아울러 이날 정 후보는 여론조사 조작 관련해선 "법률 검토도 내부적으로 다 해서 적법하다고 판단을 해서 진행한 일"이라고 설명했다. 칸쿤 논란을 제기한 김 의원에 대해서는 "네거티브를 넘어서 명백한 조작"이라고 선을 그었다.

100wins@newspim.com