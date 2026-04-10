[6·3 지선] 서울시장 오세훈 vs 정원오 2강…관건은 '주택 공급' 해법

정원오 "오세훈 10년 무능 심판"

최대 관심사는 부동산 정책

국힘, 18일 최종 후보 선정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6월 3일 지방선거에 차기 서울시장 자리를 두고 오세훈 서울시장과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 2강 대결 구도가 완성된 모양새다. 오 시장의 '현역 프리미엄'과 이재명 대통령의 공개 평가로 떠오른 정 후보 간 치열한 공방이 예상된다. 이런 가운데 선거의 최대 쟁점으로 서울 주택 공급에 대한 해법이 될 공산이 크다.

◆ 정원오 "오세훈 10년 무능 심판…용광로 선대위 꾸릴 것"

정 후보는 10일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 "오세훈 10년의 무능을 심판하고 이재명 정부의 유능함을 서울의 승리로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 10일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.04.10 mironj19@newspim.com

앞서 민주당은 지난 7~9일 서울시장 본경선을 진행한 결과 정 후보가 전현희·박주민 후보를 꺾고 과반 이상을 득표하며 최종 후보로 선정됐다.



그는 "오세훈 서울시장의 가장 큰 문제는 시정의 철학과 방향"이라며 "서울시 행정의 주인은 서울 시민이어야 하는데, 서울시장으로 생각하는 것 같다. "서울시의 철학은 시민이 주인인 서울시고, 시민이 원하는 일을 하는 서울시가 저의 방향이 될 것"이라고 말했다.

정 후보는 진영을 넘어선 이른바 '용광로' 선거대책위원회를 언급하기도 했다. 그는 "박주민·전현희 후보와는 어제 통화해 원팀에 대한 의지를 다졌다"라며 "본선 승리를 위한 확장성을 염두에 두고 '용광로 선대위'를 꾸려나가겠다"고 강조했다.

◆ '규제 완화' 오세훈 vs '공공 주도' 정원오

국민의힘 서울시장 후보로 오 시장과 박수민 의원, 윤희숙 전 의원이 예비후보로 나선 상황이지만 4선 서울시장을 지낸 오 시장이 최종 후보가 될 가능성이 현재로서는 크다.

오세훈 서울시장 [뉴스핌DB]

오 시장과 정 후보는 각각 상반된 부동산 정책을 전면에 내세웠다. 오 시장은 규제 완화를 통한 주택 공급 확대를 강조하고 나섰다. 반면 정 후보는 공공 중심의 주택 공급을 주장하고 있다.

최근 오 시장은 페이스북을 통해 서울 주택 매물이 사라지고 있다며 '전월세 재앙'이라고 표현하는 등 부동산에 대해 강한 메시지를 냈다. 최근 한 달 새 서울 전세 매물은 15% 이상 줄었고, 전년 동기 대비 40% 넘게 감소했다는 설명이다.

오 시장은 이같은 상황 타파를 위해 지난달 말 서울시가 오는 2031년까지 공공임대 총 13만호를 공급하고 전세보증금 지원·전세대출 이자 지원·월세 주거비 보조 등을 지원하겠다는 대책을 내놨다고 강조했다. 관련해 오 시장은 정부가 '등록임대 활성화' 해법을 꺼내야 한다고도 했다.

정 후보는 '맞춤형 공급'이 필요하다며 공급 병목을 풀겠다는 공공 중심 주택 정책을 앞세웠다. 그는 서울시가 재개발·재건축의 사전 기획부터 착공까지 추진하는 '정비사업 매니저 제도'를 도입해 개발 속도를 높이겠다는 정책을 발표했다.

이중 500세대 미만의 소규모 정비사업 권한을 자치구로 이양해 정비 사업 속도를 높이고, 규제 완화와 리츠 모델을 결합한 '서울시민리츠'를 도입하겠다는 정책도 내세웠다.

한편 국민의힘은 이날 토론회를 거쳐 16~17일 본경선을 거친다. 당원투표 50% 일반 여론조사 50%를 반영해 오는 18일 후보를 확정한다.

100wins@newspim.com