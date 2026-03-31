김재섭 "정원오, 출장 女직원 男으로 둔갑"…鄭 "정당 공무, 네거티브"

국힘 "여직원 출장 후 높은 급수 직위로 채용"

정원오 측 "성별 표기는 단순 실수, 은폐 아냐"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 김재섭 국민의힘 의원이 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보에 대해 성동구청장 재직 시절 한 여성 직원과 해외 휴양지로 잘 알려진 곳으로 공무 출장을 갔다 온 뒤 서류에 '남성'으로 거짓 작성했다는 의혹을 제기했다.

김 의원은 또 해당 여직원은 출장 후 성동구청에서 높은 급수의 직위로 채용됐다고 주장했다. 이에 정원오 후보 측은 "정당한 공무였다"며 네거티브라고 반박했다.

정 후보 측은 31일 입장문을 내고 "당시 정원오 구청장과 동행한 직원은 해당 업무 담당자일뿐만 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다"며 "단지 여성 공무원이라는 이유로 문제를 삼는 것은 인간적 도의를 넘어선 무도한 네거티브"라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 31일 오전 서울 동대문구 장안벚꽃로 일대에 방문해 시민들과 인사를 나누고 있다. 2026.03.31 ryuchan0925@newspim.com

해당 해외 공무 출장은 2023년 국제참여민주주의포럼이다. 김 의원은 "14번의 해외 출장(민선 8기) 중 여성 공무원만을 동행시킨 출장은 그때가 유일하다"고 주장했다.

이를 두고 정 후보 측은 주최 측인 멕시코선거관리위원회 등이 성동구청장을 공식 초청하며 참석하게 됐다고 설명했다. 또 당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인, 지자체 공무원 등이 포함된 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무였다고 밝혔다.

김 의원은 공무국외출장 심사의결서에 여성이 남성으로 표기된 것에 대해 "여성 직원과 해외 출장을 다녀왔다는 사실을 감추고 싶었던 것이 아니라면, 또는 공문서를 허위조작한 것이 아니라면 굳이 성별만을 딱 가리고 줄 이유가 무엇이냐"고 지적했다.

이와 관련해 정 후보 측은 "구청 측의 단순 실수"라고 했다. 같은 날 성동구도 자료를 내고 "임의적인 은폐나 축소가 아니라 관련 법령과 정보공개 원칙에 따른 정당한 비공개 처리"라며 "성별과 생년월일 등은 개인정보에 해당하는 비공개 대상 정보로, 통상적인 기준에 따라 처리된 것"이라고 부연했다.

정 후보 측은 휴양지로 잘 알려진 멕시코 칸쿤을 경유지로 정한 이유에 대해서는 "한국 참여단 11인은 이 일정을 함께 소화했으며, 메리다에서 일정 종료 후에 다음 일정을 위해 경유지로서 항공편이 많은 칸쿤을 선택한 것"이라면 "근거없는 네거티브에 대해서는 응당한 책임을 물을 예정"이라고 강조했다.

성동구 측은 해당 직원의 출장은 2023년이며, 임기가급으로의 승진은 2025년 4월 구정연구기획단장의 의원면직으로 해당 직위에 공백이 발생한 이후라고 밝혔다. 그러면서 "같은 해 10월 공개채용 절차를 거쳐 채용된 사항으로 이전 출장과의 연계성은 없다"고 덧붙였다.

100wins@newspim.com