오세훈, "성폭력 혐의 성동문화원장 재임명 구청장 책임 압도적"

"정원오, 책임 회피해…정무적 감각에 의문 제기 돼"

'오한석' 연대는 "현재로선 말 못 해…'통합 정치' 필요"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 지난해 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 성동구청장 재직 시절 성폭력 혐의자를 성동구청 출연기관장(성동문화원장)에 재임용했다는 논란에 대해 "자치구청장의 책임이 압도적으로 높다"고 30일 밝혔다.

이날 오 시장은 SBS 주영진의 뉴스브리핑에 출연해 이같이 언급했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 서울시장이 30일 오전 서울 서초구 방배동 서초시니어플라자에서 열린 '활력충전 프로젝트 현장설명회'에 참석해 시설을 둘러보고 있다. 2026.03.30 khwphoto@newspim.com

앞서 윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 '정 후보가 성동구청장 재임 시절 성폭력 혐의자를 성동문화원장에 재임용했다'고 지적했다. 정 후보는 "문화원에 대한 관리·감독 권한은 서울시에 있다"고 맞받아쳤다.

그렇지만 서울시는 성동구 책임이 크다는 입장이다. 문화원은 자치구 보조금이 상당 부분을 차지하며, 자치구가 감사 및 행정 지원 권한을 보해 자치구 차원의 관리·감독 책임이 많은 비중을 차지한다는 설명이다.

오 시장은 "(정 후보가) 책임을 회피하시기 때문에 일이 커진 것"이라며 "정 후보답지 않다고 생각한다"고 했다.

그러면서 "20여개 (서울) 자치구에 있는 문화원장은 자치구청장의 입김으로 운영되고 실제로 재정 지원도 자치구에서 더 많이 지원된다"며 "누가 봐도 문화원장 선임에는 자치구청장의 책임이 압도적으로 높다. 그걸 '제가 미처 못 챙겼습니다' 이렇게 하면 될 일을 '서울시장 책임이니까 시장한테 물어봐라'고 한 것은 (정 후보의) 정무적 감각에 큰 의문이 제기된다"고 꼬집었다.

오세훈-한동훈-이준석, 일명 '오한석' 연대에 대해서는 "특정인을 거론하며 연대 가능성이 있냐고 물어보면 상대적인 문제"라며 "그렇게 답변드리는 거는 현재로서는 어려울 것 같다"고 답했다.

그러면서도 "큰 틀에서의 원칙은 민주당만 아니라면 어떤 인물이건 뺄셈의 정치나 나눗셈의 정치를 하기보다는 통합의 정치를 하는 것이 저희가 지금 세가 불리하기 때문에라도 더욱더 필요한 일 아니겠는가, 이런 생각을 한다"고 언급했다.

오 시장은 "이번 지방선거 국면이 됐든 또 그 이후의 국면이 됐든 범정파적으로 원탁회의를 구성한다고 해서 함께 미래를 도모하는 일은 저는 원론적으로는 동의할 수 있는 문제라고 생각한다"고 부연했다.

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