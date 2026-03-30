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오세훈, "성폭력 혐의 성동문화원장 재임명 구청장 책임 압도적"

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"정원오, 책임 회피해…정무적 감각에 의문 제기 돼"
'오한석' 연대는 "현재로선 말 못 해…'통합 정치' 필요"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 지난해 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 성동구청장 재직 시절 성폭력 혐의자를 성동구청 출연기관장(성동문화원장)에 재임용했다는 논란에 대해 "자치구청장의 책임이 압도적으로 높다"고 30일 밝혔다.

이날 오 시장은 SBS 주영진의 뉴스브리핑에 출연해 이같이 언급했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 서울시장이 30일 오전 서울 서초구 방배동 서초시니어플라자에서 열린 '활력충전 프로젝트 현장설명회'에 참석해 시설을 둘러보고 있다. 2026.03.30 khwphoto@newspim.com

앞서 윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 '정 후보가 성동구청장 재임 시절 성폭력 혐의자를 성동문화원장에 재임용했다'고 지적했다. 정 후보는 "문화원에 대한 관리·감독 권한은 서울시에 있다"고 맞받아쳤다.

그렇지만 서울시는 성동구 책임이 크다는 입장이다. 문화원은 자치구 보조금이 상당 부분을 차지하며, 자치구가 감사 및 행정 지원 권한을 보해 자치구 차원의 관리·감독 책임이 많은 비중을 차지한다는 설명이다.

오 시장은 "(정 후보가) 책임을 회피하시기 때문에 일이 커진 것"이라며 "정 후보답지 않다고 생각한다"고 했다.

그러면서 "20여개 (서울) 자치구에 있는 문화원장은 자치구청장의 입김으로 운영되고 실제로 재정 지원도 자치구에서 더 많이 지원된다"며 "누가 봐도 문화원장 선임에는 자치구청장의 책임이 압도적으로 높다. 그걸 '제가 미처 못 챙겼습니다' 이렇게 하면 될 일을 '서울시장 책임이니까 시장한테 물어봐라'고 한 것은 (정 후보의) 정무적 감각에 큰 의문이 제기된다"고 꼬집었다.

오세훈-한동훈-이준석, 일명 '오한석' 연대에 대해서는 "특정인을 거론하며 연대 가능성이 있냐고 물어보면 상대적인 문제"라며 "그렇게 답변드리는 거는 현재로서는 어려울 것 같다"고 답했다.

그러면서도 "큰 틀에서의 원칙은 민주당만 아니라면 어떤 인물이건 뺄셈의 정치나 나눗셈의 정치를 하기보다는 통합의 정치를 하는 것이 저희가 지금 세가 불리하기 때문에라도 더욱더 필요한 일 아니겠는가, 이런 생각을 한다"고 언급했다.

오 시장은 "이번 지방선거 국면이 됐든 또 그 이후의 국면이 됐든 범정파적으로 원탁회의를 구성한다고 해서 함께 미래를 도모하는 일은 저는 원론적으로는 동의할 수 있는 문제라고 생각한다"고 부연했다. 

100wins@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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