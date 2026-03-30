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서울시, '활력충전 프로젝트'…2024억 투입해 어르신 여가시설 짓는다

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2032년까지 통합여가시설·소규모 여가시설 124개소 조성
평일 낮 시간대 최대 50% 할인혜택 주는 민간 시설도 마련

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 노년층을 위한 통합여가시설과 소규모 여가시설을 오는 2032년까지 서울 곳곳에 확충할 계획이다. 평일 낮 시간대 어르신들에게 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 민간 시설도 마련한다.

서울시는 이런 내용이 담긴 '활력충전 프로젝트'를 30일 발표했다. 이날 오전 오세훈 서울시장은 서초 시니어플라자를 찾아 대한노인회, 서울시니어클럽협회 등 10여 개 시니어 관련 단체 관계자에게 활력충전 프로젝트를 설명하고 의견을 수렴했다.

활력 충전 프로젝트는 시니어 통합여가시설인 '활력충전 센터', 도보 생활권 내 이용할 수 있는 '우리동네 활력충전소', '시니어동행상점'을 서울 전역에 조성하는 것을 골자로 한다.

오는 2032년까지 총 2024억원을 투입해 활력충전센터 8곳, 활력충전소 116곳 등 총 124개소를 조성한다. 이를 통해 매일 6만여명의 어르신이 이용할 수 있게 하겠다는 계획이다.

조성 예정인 활력충전 센터 주요 거점 [사진=서울시]

활력충전 센터는 1만m² 규모의 대규모 복합여가시설로, 2027년 G밸리 교학사 부지(금천구)에 1호점을 착공한다. 2032년까지 도심·동북·서북·서남·동남 등 주요 권역에서 총 8개소를 단계적으로 확충한다. 지역 특성과 여건을 반영해 세부 입지와 규모, 도입 기능을 조정하고, 재원·사업방식(공공기여, 복합개발 등)도 검토한다.

이곳은 인문학 강의와 독서토론부터 와인클래스 등 교양·취미 강좌와 스크린 파크골프 등을 즐길 수 있는 스포츠 시설과 AI 코칭피트니스, VR여행, e스포츠 등 각종 콘텐츠를 체험할 수 있다. 경력 재설계, 재취업, 복지‧돌봄 정보 안내 등 인생 2막 준비를 위한 실용 교육도 제공한다.

우리동네 활력충전소는 어르신뿐만 아니라 서울시민 누구나 이용할 수 있는 생활밀착형 소규모 여가시설이다. 지역 수요와 특색을 반영해 건강관리 및 문화, 자기계발, 친목도모 중 필요한 기능을 특화해 공간 디자인과 프로그램을 유연하게 운영할 방침이다.

활력충전소는 복지관, 유휴 치안센터, 도서관 등 지역사회 공공시설을 활용해 올해 25곳을 시작으로 2030년까지 116곳까지 확대한다. 재개발·재건축 과정에서 발생하는 공공기여 시설 등을 통해 중장기적으로 추가 공간을 확보할 계획이다.

올해 중구, 성동구, 성북구, 도봉구, 관악구, 강남구 소재 종합사회복지관을 리모델링해 상반기 중 활력충전소로 개관할 예정이다.

이와 함께 시니어 동행상점도 추진한다. 시니어 동행상점은 어르신의 여가 선택권을 넓히기 위해 당구장·탁구장·요가학원 등 민간 여가시설을 평일 낮 시간대 최대 50% 할인혜택을 제공하는 게 핵심이다.

서울시는 시니어 동행상점 참여 점포에 출입·이동 동선 개선, 안내체계 정비, 안전장치 보강 등 시니어 친화 환경 조성비용을 지원해 보다 많은 민간시설 참여를 유도한다. 관련해 올해 상반기 중으로 모집 공고가 나갈 예정이다.

오 시장은 "건강하게 나이 드는 삶은 모두가 바라는 미래로, 서울시민들은 건강하게 나이 드는 삶을 누릴 충분한 권리가 있다"며 "서울의 모든 어르신들이 건강과 활력을 찾고 행복감을 느끼며 사회와 소통할 수 있도록 서울시가 앞장서 서울을 세계 최고의 건강한 고령친화도시로 만들겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com

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