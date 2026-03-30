한강 유람선 사고…정원오 측 "한강버스 안전성 재검토" vs 서울시 "정치 공세"

서울시 "민주당, 한강 유람선 사고에 한강버스까지 끌어들여"



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 한강에서 민간 유람선 사고가 발생한 데 대해 더불어민주당과 서울시가 의견 충돌을 빚고 있다.

사고 후 민주당이 오세훈 시장의 한강버스 정책을 비판하자, 서울시는 "사실을 왜곡한 정치 공세"라고 반발했다.

정원오 민주당 서울시장 예비후보 측은 "한강버스 사업의 안전성을 원점에서 재검토하라"고 지적하고 나섰다.

한강 유람선. [사진=뉴스핌DB]

30일 정 후보 선거대책위원회 박경미 대변인은 입장문을 통해 "오세훈 시장은 비판을 겸허히 수용하고 한강버스 사업의 안전성을 원점에서 재검토하라"고 주장했다.

박 대변인은 "민간 선박의 사고라면서 서울시와 선을 긋고, 법령에 따라 행정조치를 취하겠다는 뒷북 대응은 책임 행정의 포기"라고 비판했다. 또 "시민은 시장의 정치적 치적을 위해 목숨을 걸고 배를 타고 싶지 않다"고 했다.

앞서 주말인 지난 28일 저녁 한강 반포대교 인근에서 운항 중이던 유람선이 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 발생했다. 사고 후 민주당 측에서 오 시장의 한강버스 정책까지 비판하자, 29일 이민경 서울시 대변인은 '민주당은 저열한 한강 우려먹기 중단하라'는 제목의 입장문을 냈다.

이 대변인은 "어젯밤 일어난 한강 유람선 멈춤 사고를 빌미로 서울시 정책과 오세훈 시장을 공격하고 나선 더불어민주당의 행태에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

그러면서 "민간 유람선 운항 과정에서 발생한 멈춤 사고를 두고, 공공 교통정책인 한강버스까지 끌어들여 '즉각 중단', '수사 대상' 운운하는 것은 사실관계를 왜곡한 정치공세이자 의도적인 프레임 조작"이라고 비판했다.

이어 "시민 안전이나 재발 방지에 대한 책임있는 논의는 외면한 채, 오로지 선거를 앞두고 '서울시장 때리기'에만 몰두하고 있다"며 "시민의 안전을 걱정하는 것이 아니라, 시민의 불안을 정치적으로 이용하고 있다는 비판을 피하기 어려울 것"이라고 꼬집었다.

이 대변인은 "서울시는 관리청으로서 이번 사고에 대해 엄정하게 조사하고, 조사 결과에 따라 유도선법상 안전운항 위반 여부를 철저히 판단해 필요한 행정조치를 취할 것"이라며 "재발 방지를 위한 점검과 관리·감독을 한층 강화하겠다"고 강조했다.

100wins@newspim.com